'या' आजारात बोटं इतकी गारठतात की कापावी लागतात

Anushka Tapshalkar
अतिथंड बर्फाळ भागात झोंबणारे वारे असते, त्यामुळे शरीराचा बाहेरील भाग लगेच थंड पडतो.
Icey Region
या गारठ्यामुळे किंवा बर्फाळ हवेमुळे पायाच्या बोटांचा रक्तपुरवठा कमी होतो आणि त्वचा निळसर होऊ लागते.
Toe Nail Impacts the Most
रक्तपुरवठा थांबल्यानंतर बोटांच्या टोकांची त्वचा निळी पडली की नंतर जखमा होतात.
Turn Bluish
काही वेळा नुकसान इतके होते की बोटे झडतात किंवा कापून टाकावी लागतात.
खूप थंडीमध्ये शरीर महत्त्वाचे अवयव म्हणजे मेंदूआणि हृदय वाचवण्यासाठी उष्णता त्यांच्याकडे केंद्रित करते.
त्यामुळे हात-पायांसारख्या हृदयापासून दूर असलेल्या अवयवांचा रक्तपुरवठा कमी होतो.
Impacts More on Outer Body
या कमी रक्तपुरवठ्यामुळे पायाच्या बोटांसह इतर बाहेरील भागांना जी इजा होते, तिला फ्रॉस्टबाईट म्हणतात.
Frostbite
