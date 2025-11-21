'या' आजारात बोटं इतकी गारठतात की कापावी लागतात

Anushka Tapshalkar

अतिथंडीचे धोके

अतिथंड बर्फाळ भागात झोंबणारे वारे असते, त्यामुळे शरीराचा बाहेरील भाग लगेच थंड पडतो.

पायाच्या बोटांवर सर्वाधिक परिणाम

या गारठ्यामुळे किंवा बर्फाळ हवेमुळे पायाच्या बोटांचा रक्तपुरवठा कमी होतो आणि त्वचा निळसर होऊ लागते.

निळसरपणा ते जखमा

रक्तपुरवठा थांबल्यानंतर बोटांच्या टोकांची त्वचा निळी पडली की नंतर जखमा होतात.

गंभीर स्थितीत बोटे झडू शकतात

काही वेळा नुकसान इतके होते की बोटे झडतात किंवा कापून टाकावी लागतात.

शरीराची ‘सेफ मोड’ प्रतिक्रिया

खूप थंडीमध्ये शरीर महत्त्वाचे अवयव म्हणजे मेंदूआणि हृदय वाचवण्यासाठी उष्णता त्यांच्याकडे केंद्रित करते.

बाहेरील अवयवांना कमी रक्तपुरवठा

त्यामुळे हात-पायांसारख्या हृदयापासून दूर असलेल्या अवयवांचा रक्तपुरवठा कमी होतो.

त्यातून होणारी इजा म्हणजे फ्रॉस्टबाईट

या कमी रक्तपुरवठ्यामुळे पायाच्या बोटांसह इतर बाहेरील भागांना जी इजा होते, तिला फ्रॉस्टबाईट म्हणतात.

