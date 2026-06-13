वास्तूनुसार घरात अजिबात आणू नका 'ही' 6 झाडे; मानली जातात अशुभ

Anushka Tapshalkar
काटेरी वनस्पतींमुळे तणाव वाढू शकतो, असे मानले जाते. त्यामुळे गुलाब किंवा क्राउन ऑफ थॉर्न्ससारख्या काटेरी झाडांमुळे घरात मतभेद, कलह आणि अस्वस्थ वातावरण तयार होते, अशी समजूत प्रचलित आहे.
Unlucky Plants According to Vastu
sakal
घरातील कोमेजलेली झाडं त्वरित दूर करा. वाळलेली किंवा मृत झाडं नकारात्मकता, दुर्लक्ष आणि ठ stagnant ऊर्जा यांचे प्रतीक मानली जातात.
Unlucky Plants According to Vastu
sakal
हवा शुद्ध करणारा हा प्लांट लोकप्रिय असला तरी काही मान्यतांनुसार तो नातेसंबंधांमध्ये तणाव वाढवू शकतो.
Unlucky Plants According to Vastu
sakal
काही परंपरांमध्ये सम संख्या संतुलनाचं प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे विषम पानांची झाडं असंतुलनाचं कारण ठरतात, अशी धारणा आहे.
Unlucky Plants According to Vastu
sakal
काही संस्कृतींमध्ये इतर झाडांवर उगवणाऱ्या मिसलटोला ऊर्जा शोषणारं आणि अपशकुनाचं प्रतीक मानलं जातं.
Unlucky Plants According to Vastu
sakal
पॉपीची फुले दिसायला मोहक असली तरी काही संस्कृतींमध्ये त्यांचा संबंध विस्मरण, अल्पकाळ टिकणारा आनंद आणि अपशकुनाशी जोडला जातो.
Unlucky Plants According to Vastu
sakal
ही माहिती श्रद्धा, पारंपरिक समजुती आणि वास्तू मान्यतांवर आधारित आहे. याला ठोस वैज्ञानिक आधार नाही. झाडे निवडताना त्यांचे फायदे, देखभाल आणि वैयक्तिक आवडी यांचाही विचार करा.
Indoor Plant
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Health Benefits of Jackfruit Seeds
sakal