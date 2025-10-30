उच्च रक्तदाब कमी करण्याचे 6 सोपे अन् दैनंदिन उपाय

पुजा बोनकिले

उच्च रक्तदाब

उच्च रक्तदाबाचा त्रास अनेकांना असतो.

Foods to Control High Blood Pressure

|

sakal

हृदयरोगतज्ज्ञ

हा त्रास कमी करण्यासाठी हृदयरोगतज्ज्ञ यांनी काही खास गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Sakal

मीठ कमी करा

उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मीठ कमी खावे.

Salt | sakal

योग्य आहार

रोज योग्य आहार घ्यावा. यामुळे उच्चरक्तदाब नियंत्रणात राहते

diet

| Sakal

पोटॅशिअमयुक्त पदार्थ

आराहात पोटॅशिअमयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा.

Sakal

योगा

नियमितपणे योगा केल्यास उच्च रक्तदाब कमी होते.

तणाव

तणाव कमी असल्यास उच्च रक्तदाह कमी होतो.

Mental Peace Tips | Sakal

मद्यपान आणि धुम्रपान

उच्चरक्तदाब कमी करण्यासाठी मद्यपान आणि धुम्रपान करणे टाळावे.

|

Sakal

