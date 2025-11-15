Smart Cooking Hacks: स्वयंपाक करताना 'या' 6 गोष्टी ठेवा लक्षात

Anushka Tapshalkar
स्वयंपाक हा आपल्या रोजच्या दिनचर्येचा भाग आहे. पण तो तितकाच वेळखाऊही असतो. जर काही सोप्या टिप्स वापरल्या तर स्वयंपाक झटपट आणि सोपा करता येऊ शकतो.
Fast and Easy Cooking
नवीन पदार्थ बनवण्यापूर्वी रेसिपी नीट वाचा आणि सर्व साहित्य आधीच तयार ठेवा. त्यामुळे स्वयंपाकात घाई होत नाही.
Prepare for the Recipe
दैनिक वापरातील मसाले आणि वस्तू एका बॉक्समध्ये किंवा ठराविक ठिकाणी ठेवा. शोधण्याचा वेळ वाचतो.
Ingredient Management
सुकामेवा, स्नॅक्स किंवा इतर वस्तू हवाबंद डब्यांमध्ये ठेवा आणि लेबल लावा. वस्तू जास्त काळ ताज्या राहतात.
Use Air-Tight Containers
कांदा चिरण्यापूर्वी चॉपिंग बोर्डवर थोडे मीठ घाला किंवा कांदा पाण्यात भिजवा. डोळ्यांत पाणी येत नाही.
Onion Cutting Tips
भाज्या रात्रीच चिरून हवाबंद डब्यात फ्रिजमध्ये ठेवा. सकाळचा किंवा कामाच्या वेळेचा मोठा वेळ वाचतो.
Prepare Beforhand
लसूण ३० सेकंद मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करा किंवा दोन स्टीलच्या भांड्यांमध्ये हलवा. साली पटकन निघतात.
Garlic Peeling Hack
स्वयंपाकाचा ताण कमी करण्यासाठी ठराविक क्रम, स्वच्छता आणि वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे काम जलद होते.
Speed and Disciplined Cooking
