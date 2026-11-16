ब्लशचा ट्रेंड नवा नाही! प्राचीन काळातही सौंदर्य खुलवण्यासाठी व्हायचा वापर; कसं ते जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar

सुरुवात

प्राचीन इजिप्त | ४००० ईसापूर्व - ब्लशचा इतिहास ६ हजार वर्षांपूर्वीचा आहे. प्राचीन इजिप्तमध्ये गालांना लालसर रंग देण्यासाठी लाल मातीचा (Red Ochre) वापर केला जायचा.

How it Started

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निर्मिती

लाल माती बारीक करून त्यात चरबी किंवा तेल मिसळून गाल आणि ओठ रंगवले जायचे. विशेष म्हणजे, महिला आणि पुरुष दोघेही मेकअप करत असत.

Production

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लोकप्रियता

ग्रीक आणि रोमन काळात गुलाबी गाल हे सौंदर्य व चांगल्या आरोग्याचे प्रतीक मानले जायचे. त्यासाठी तुती, बीट, वाइनचा गाळ आणि सिंदूर वापरला जायचा.

Popularity

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पुरावा

लंडनमधील उत्खननात २००० वर्षांपूर्वीच्या रोमन डब्यात चरबी, स्टार्च आणि लाल रंगद्रव्यापासून तयार केलेली ब्लशची पेस्ट सापडली.

Evidence

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परंपरा

भारतात लाल चंदन, केशर आणि कुंकवाचा, तर चीनमध्ये फुलांच्या रसापासून बनवलेल्या 'यान्झी' ब्लशचा वापर गालांना लालसर छटा देण्यासाठी केला जायचा.

Tradition

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आधुनिकता

१८६३ मध्ये फ्रेंच कंपनी 'बूर्ज्वा' (Bourjois) ने बेक्ड पावडर ब्लश बाजारात आणले आणि आधुनिक ब्लशला नवे रूप मिळाले.

Modernisation

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प्रकार

आज बाजारात पावडर, क्रीम आणि लिक्विड ब्लश उपलब्ध आहेत. कोरड्या त्वचेसाठी क्रीम किंवा लिक्विड, तर तेलकट त्वचेसाठी पावडर ब्लश योग्य ठरतो. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करावी.

Types of Blush

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नथीचा जन्म भारतात झालाच नव्हता? हजारो वर्षांचा इतिहास जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल!

Nath History and Origin

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