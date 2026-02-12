वजन कमी करण्यासह ‘ही’ एक भाजी देते अनेक फायदे!

पोषक तत्वांचा खजिना

दुधी भोपळ्यामध्ये ९०% पेक्षा जास्त पाणी आणि मुबलक फायबर असते. हे शरीराला हायड्रेटेड ठेवण्यासोबतच अनेक आजारांपासून दूर ठेवते.

वजन कमी करण्यासाठी उत्तम

यात कॅलरीज खूप कमी असतात. दुधीचा रस किंवा भाजी खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते.

हृदयाचे आरोग्य जपते

दुधीमधील पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम उच्च रक्तदाब (BP) नियंत्रित ठेवतात, तर त्यातील फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.

पचनशक्ती सुधारते

बद्धकोष्ठता, गॅस आणि ॲसिडिटीच्या त्रासावर दुधी भोपळा गुणकारी आहे. यातील फायबरमुळे पचन संस्था सुरळीतपणे कार्य करते.

मधुमेह नियंत्रणात राहतो

दुधी भोपळ्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी मधुमेही रुग्णांना दुधी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

शरीराला मिळतो थंडावा

दुधीचा गुणधर्म थंड आहे. उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी आणि त्वचा सतेज ठेवण्यासाठी दुधीचे सेवन अत्यंत फायदेशीर ठरते.

महत्त्वाची खबरदारी!

दुधी भोपळा खाण्यापूर्वी किंवा रस काढण्यापूर्वी तो कडू नाही ना, याची खात्री करा. कडू दुधी भोपळा शरीरासाठी विषारी ठरू शकतो.

