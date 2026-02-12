पोट फुगून टाईट झालंय? ‘हा’ सोपा उपाय करेल कमाल!

Aarti Badade

पोटाच्या समस्या आणि संकेत

सकाळी उठल्यावर पोट फुगल्यासारखे वाटणे, वारंवार गॅस होणे किंवा आम्लपित्ताचा (Acidity) त्रास होणे, हे बिघडलेल्या पचनसंस्थेचे लक्षण आहे.

Stomach gas problem

Sakal

दुर्लक्ष करणे पडेल महाग

अन्न व्यवस्थित न पचल्यामुळे गॅस तयार होतो. या समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात शरीराचे इतर गंभीर आजार उद्भवू शकतात.

Stomach gas problem

Sakal

का होतो हा त्रास?

बदलेली जीवनशैली, तेलकट-तिखट पदार्थांचे अतिसेवन आणि जेवणाच्या अनिश्चित वेळा ही पोटफुगीची मुख्य कारणे आहेत.

Stomach gas problem

Sakal

औषधांचा अतिवापर टाळा

गॅस झाल्यावर लगेच गोळ्या किंवा औषधे खाल्ल्याने तात्पुरता आराम मिळतो, मात्र दीर्घकाळात त्याचे शरीरावर दुष्परिणाम होऊ शकतात.

Stomach gas problem

Sakal

नैसर्गिक उपाय: मेथी-जिरे पाणी

पोटातील गॅस नैसर्गिकरित्या बाहेर काढण्यासाठी आणि पचन सुधारण्यासाठी 'मेथी आणि जिरे पाणी' हा सर्वात सोपा घरगुती उपाय आहे.

Stomach gas problem

Sakal

कसे तयार करावे हे पाणी?

रात्री झोपण्यापूर्वी एका ग्लास पाण्यात प्रत्येकी एक छोटा चमचा मेथी दाणे आणि जिरे भिजत घाला. सकाळी हे पाणी कोमट करून प्या.

Stomach gas problem

sakla

विषारी घटक बाहेर पडतात

हे पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर पडतात, पोटाची सूज कमी होते आणि पचनक्रिया सुलभ होते.

Stomach gas problem

Sakal

गॅसपासून सुटका

मेथी आणि जिऱ्याच्या पाण्यामुळे पोटातील साचलेला वायू सहज बाहेर पडतो आणि छातीतील जळजळ थांबते.

Stomach gas problem

Sakal

बद्धकोष्ठतेवर रामबाण

हे पाणी प्यायल्याने पोट साफ होण्यास मदत होते (बद्धकोष्ठता दूर होते), ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर हलके आणि सक्रिय वाटते.

Stomach gas problem

Sakal

