तंदुरुस्ती, त्वचा आणि मनाचा फ्रेशनेससाठी केसराचे ७ भन्नाट फायदे

केसरात क्रोसिन, क्रोसेटिन आणि सॅफ्रानल सारखी सक्रिय संयुगे असतात जी अँटिऑक्सिडंट्स व प्रतिजैविक गुणधर्माने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारतात. हळद, लवंग, दालचिनीसारख्या मसाल्यांसोबत घेतल्यास याचा परिणाम अधिक वाढतो.
Boosts Immunity
संशोधनानुसार केसर नैसर्गिक antidepressant प्रमाणे काम करतं. डिप्रेशन, चिंता आणि झोपेच्या समस्या सुधारण्यास मदत होते. मात्र, गंभीर मानसिक समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Mood Swings
सॅफ्रॉनमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स हृदयातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुधारतात. हे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कमी करून हृदयविकाराची शक्यता कमी करते.
Supports Heart Health
केसर त्वचेवर अँटिऑक्सिडंट, अँटी-एजिंग, अँटी-डार्क स्पॉट गुणधर्माने कार्य करतो. आयुर्वेदातील कुमकुमादी तेलमध्ये वापरून त्वचेचा नैसर्गिक रंग उजळवता येतो.
Glows Skin
सॅफ्रॉनमध्ये असलेले संयुगे पचन प्रणालीसाठी फायदेशीर आहेत. ब्लोटिंग कमी करतात, पचन सुधारतात आणि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजसारख्या समस्या नियंत्रित करतात
Improves Digestion
केसरात असलेले अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील टॉक्सिन्स कमी करण्यात मदत करतात व दीर्घकालीन इन्फ्लेमेशन टाळतात.
केसर दुधात, बिर्याणी, मिठाई किंवा हर्बल टीमध्ये मिसळा. जास्त प्रमाणात सेवन टाळा, वैयक्तिक सल्ल्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ८°C किंवा त्यापेक्षा कमी तापमानात अंधाऱ्या ठिकाणी ठेवा. ५% आर्द्रतेसह साठवणे चांगले.
