आहारात गूळ का असावा? शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade
गुळामध्ये लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि इतर खनिजे भरपूर प्रमाणात असल्याने तो अधिक पौष्टिक मानला जातो.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
जेवणानंतर थोडासा गूळ खाल्ल्याने पचनास मदत होते आणि गॅस, अपचनाचा त्रास कमी होऊ शकतो.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
गुळातील लोह शरीरातील रक्ताची कमतरता भरून काढण्यास आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यास उपयुक्त ठरू शकते.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
गुळातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि खनिजे शरीराची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
गुळातील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हाडे मजबूत ठेवण्यास आणि सांध्यांच्या आरोग्यास मदत करतात.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
थकवा जाणवत असल्यास मर्यादित प्रमाणात गूळ खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळू शकते.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
गुळाचे अनेक फायदे असले तरी त्यामध्येही नैसर्गिक साखर असते. त्यामुळे मर्यादित प्रमाणातच सेवन करा आणि मधुमेह असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal
Fennel with Rock Sugar Good for health
Sakal