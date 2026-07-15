जेवल्यानंतर बडीशेप आणि खडीसाखर खावी का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत!

Aarti Badade

जेवल्यानंतर ही सवय फायदेशीर?

बडीशेप आणि खडीसाखर एकत्र खाल्ल्याने पचन सुधारण्यास आणि तोंड ताजेतवाने ठेवण्यास मदत होते.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

पचनक्रिया होते सुरळीत

हे मिश्रण अन्न पचवण्यास मदत करते आणि गॅस, अपचन तसेच पोट फुगण्याचा त्रास कमी करू शकते.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

तोंडाची दुर्गंधी दूर होते

बडीशेपमधील नैसर्गिक गुणधर्म श्वास ताजेतवाने ठेवण्यास आणि तोंडाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

बडीशेपमध्ये असलेले पोषक घटक डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

शरीराला मिळते झटपट ऊर्जा

जेवणानंतर थकवा जाणवत असल्यास, हे मिश्रण शरीराला ताजेतवाने वाटण्यास मदत करू शकते.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

किती प्रमाणात खावे?

जेवल्यानंतर १ चमचा बडीशेप आणि थोडी खडीसाखर मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य मानले जाते.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

ही गोष्ट लक्षात ठेवा

मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी खडीसाखरेचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि कोणतीही गोष्ट प्रमाणातच खावी.

Fennel with Rock Sugar Good for health

|

Sakal

अख्खा मसूर की डाळ? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय जास्त फायदेशीर

अख्खा मसूर की डाळ? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय जास्त फायदेशीर

येथे क्लिक करा