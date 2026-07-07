रोज एक चमचा पांढरे तीळ खा; शरीराला मिळतील अनेक पोषक फायदे!

Aarti Badade
लहान आकाराचे पांढरे तीळ पोषणमूल्यांनी भरलेले असतात. कॅल्शियम, प्रथिने, फायबर आणि हेल्दी फॅट्समुळे ते संपूर्ण आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
पांढऱ्या तिळामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असते. त्यामुळे हाडांची मजबुती वाढते आणि हाडांच्या समस्या होण्याचा धोका कमी होण्यास मदत मिळते.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
तिळामध्ये भरपूर फायबर असल्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते. बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
व्हिटॅमिन ई आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो टिकून राहतो. तसेच केस मजबूत होण्यास आणि केस गळती कमी होण्यासही मदत मिळू शकते.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
पांढऱ्या तिळातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड आणि हेल्दी फॅट्स कोलेस्ट्रॉल संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहण्यास हातभार लागतो.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
तिळामध्ये असलेले मॅग्नेशियम आणि झिंक शरीरातील साखरेचे संतुलन राखण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे मधुमेहाचा धोका असलेल्या व्यक्तींनाही याचा मर्यादित प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
पांढरे तीळ हे प्रथिने, चांगले फॅट्स आणि अनेक आवश्यक खनिजांचे उत्तम स्रोत आहेत. त्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
पांढरे तीळ पौष्टिक असले तरी त्यांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा. संतुलित आहारासोबत रोज १ ते २ चमचे पांढरे तीळ खाल्ल्यास त्याचे आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
Sakal
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Sakal