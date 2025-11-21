7 अद्भुत आयुर्वेदिक मसाले, जे शरीराला देतात नैसर्गिक ऊर्जा

Monika Shinde
आयुर्वेदात मसाले फक्त चवीसाठी नाहीत, तर शरीर आणि मनासाठीही फायदेशीर आहेत. हे 7 मसाले पचन सुधारतात, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात आणि ऊर्जा देतात.
आद्रक पचन सुधारण्यासाठी, भूक वाढवण्यासाठी आणि शरीरात उष्णता निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त आहे. ती अपचन, मळमळ, पोट फुगणे आणि सर्दी यावर उपयुक्त ठरते. आद्रक सांध्यांचे दुखणे कमी करते आणि शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करते.
हळद आयुर्वेदात सोन्याच्या मसाल्याप्रमाणे महत्त्वाची आहे. ती सोज्वळ (anti-inflammatory), अँटीऑक्सिडंट आणि जीवाणू नाशक आहे. हळद पचन सुधारते, त्वचा चमकवते, आणि सांध्यांचे स्वास्थ्य राखते. रोजच्या जेवणात हळद वापरल्यास शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर पडतात.
लवंग पचन सुधारतात, तोंडाचे आरोग्य राखतात आणि श्वसन सुधारतात. तसेच रक्ताभिसरण सुधारते, चयापचय वाढवते आणि ताण कमी करते.
दालचिनी एक गोड आणि उष्णता देणारा मसाला आहे. हे रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते, हृदयाचे स्वास्थ्य राखते आणि चयापचय सुधारते. तसेच पचन सुधारते, ऊर्जा वाढवते आणि ताण कमी करते.
जिरे पचन अग्नि वाढवते, पोट फुगणे कमी करते आणि पोषण शोषण सुधारते. हे लोहयुक्त आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. रोजच्या सेवनात जिरे पाणी पचन सुधारते, वजन नियंत्रणात मदत करते आणि शरीरातील विषारी द्रव्ये काढते.
काळी मिरी चयापचय सुधारते, पोषण शोषण वाढवते आणि प्रतिकारशक्ती वाढवते. ती श्वसन मार्ग साफ करते, वजन कमी करण्यास मदत करते आणि उष्णतेने कफ दोष संतुलित ठेवते. हळदसह घेतल्यास तिचा परिणाम अधिक चांगला होतो.
इलायची आयुर्वेदात मसाल्यांची राणी मानली जाते. ती सर्व दोष संतुलित ठेवते, पचन सुधारते, शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढते आणि मूड सुधारते. रोजच्या जीवनात इलायचीचा वापर ताजेतवानेपणा आणि ऊर्जा देतो.