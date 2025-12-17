नैसर्गिकरीत्या काळे डाग कमी करणारे 7 घरगुती उटणे

Anushka Tapshalkar

हळद आणि बेसन उटणं

हळदीतील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आणि बेसनाचे सौम्य एक्सफोलिएशन त्वचेला उजळपणा देतात. नियमित वापराने पिग्मेंटेशन कमी होण्यास मदत होते.

Haldi and Besan Ubtan

चंदन आणि गुलाबपाणी उटणं

चंदन त्वचा थंड ठेवते आणि टॅन कमी करते. गुलाबपाणी त्वचेला फ्रेश आणि समतोल ठेवून काळे डाग हलके करते.

Chandan nd Gulab Jal Ubtan

मुलतानी माती आणि टोमॅटो रस उटणं

टोमॅटोतील नैसर्गिक अॅसिड्स डाग फिके करतात, तर मुलतानी माती त्वचेतील घाण शोषून घेते. तेलकट त्वचेसाठी हे उटणं उपयुक्त आहे.

Tomato and Multani Mitti Ubtan

बदाम आणि दूध उटणं

व्हिटॅमिन ईने भरलेले बदाम त्वचेला पोषण देतात. दूध त्वचेचा टोन समसमान करून काळे डाग कमी करण्यास मदत करते.

Almonds and Milk Ubtan

कडुलिंब आणि तुळस उटणं

अॅक्ने आणि डागांमुळे त्रस्त त्वचेसाठी हे उटणं प्रभावी आहे. अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे त्वचा स्वच्छ आणि शांत राहते.

Neem and Tulsi Ubtan

संत्र्याची साले आणि मध उटणं

व्हिटॅमिन सीयुक्त संत्र्याची साल पिग्मेंटेशन हलकं करते. मध त्वचेला ओलावा देतो आणि नैसर्गिक चमक वाढवतो.

Orange Peel and Honey Ubtan

पपई आणि ओट्स उटणं

पपईतील एन्झाइम्स त्वचेवरील काळे डाग कमी करतात. ओट्स सौम्य स्क्रब म्हणून काम करून त्वचा मऊ आणि उजळ करतात.

papaya and oats ubtan

