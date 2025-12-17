घरच्या घरी मिळवा उजळ आणि मऊ त्वचा; बनवा DIY तांदळाच्या पिठाचा फेस स्क्रब

Anushka Tapshalkar

त्वचेला उजाळा देणारा घरगुती स्क्रब

त्वचा उजळ आणि मऊ हवी आहे का? घरच्या घरी तांदळाच्या पिठाचा नैसर्गिक फेस स्क्रब वापरून सौम्य एक्सफोलिएशन करा.

आवश्यक साहित्य

थोडं तांदळाचं पीठ, मध, लिंबाचा रस, पाणी किंवा गुलाबपाणी, आवश्यक असल्यास एसेंशियल ऑइल.

स्क्रब कसा तयार कराल?

एका भांड्यात तांदळाचं पीठ घ्या. त्यात मध, लिंबाचा रस आणि गुलाबपाणी गरजेनुसार मिसळून घट्ट पेस्ट तयार करा.

अ‍ॅड-ऑन्सचा पर्याय

अधिक मऊपणासाठी गुलाबपाणी आणि सुगंधासाठी थोडंसं एसेंशियल ऑइल घालू शकता.

लावण्याची पद्धत

चेहरा थोडा ओला करून ही पेस्ट लावा. हलक्या हाताने गोलाकार हालचालीत संपूर्ण चेहऱ्यावर मसाज करा.

किती वेळ ठेवायचा?

स्क्रब चेहऱ्यावर सुमारे ५ मिनिटे ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. स्वच्छ टॉवेलने चेहरा पुसा.

महत्त्वाची सूचना

वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा. प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असल्याने प्रतिक्रिया वेगवेगळी असू शकते.

