ग्लो, स्ट्रेंथ आणि हेल्थसाठी बीटाच्या रसाच्या ७ वेगवेगळ्या रेसिपीज

Anushka Tapshalkar

क्लासिक बीट ग्लो ज्यूस

बीट, गाजर, सफरचंद, आलं आणि लिंबाचा ताजा रस त्वचेचा ग्लो वाढवतो, शरीराला डीटॉक्स करतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती बळकट करतो.

Classic  Beetroot Juice

| sakal

बीट–डाळिंब स्किन एलिक्सिर

डाळिंबातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि बीट्रूटमधील फोलेट त्वचेतील सूज कमी करतात, रक्ताभिसरण सुधारतात आणि नैसर्गिक ग्लो आणतात.

Beetroot-Pmegranate Skin Exilir

| sakal

बीट–आवळा व्हिटॅमिन सी बूस्टर

आवळ्यातील प्रबळ व्हिटॅमिन C + बीट्रूट शरीर शुद्ध करतात, इम्युनिटी वाढवतात आणि केसांच्या वाढीसही मदत करतात.

Beetroot-Amla Vitamin C Booster

|

sakal

गट-फ्रेंडली बीट & बडीशेप ड्रिंक

भिजवलेल्या बडीशेपेबरोबर बीट्रूटचा ज्यूस पचन सुधारतो, अॅसिडिटी कमी करतो आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट मानला जातो.

Gut Friendly Beetroot-Fennel Seeds Drink

|

sakal

पोस्ट-वर्कआउट बीट & नारळपाणी रिफ्रेशर

नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्सने भरलेले हे ड्रिंक वर्कआउटनंतर शरीराला हायड्रेट करते आणि थकवा दूर करते.

Post-Workout Beetroot-Coconut Water Refresher

|

sakal

बीट–पालक आयर्न बूस्टर

बीट + पालक + सफरचंद हा कॉम्बो हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, रक्ताची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि उर्जेसाठी उपयुक्त.

Beetroot-Spinach Iron Booster

|

sakal

स्किन-क्लिअरिंग बीट–निंबोळी ज्यूस

निंबोळी आणि हळदीचा संयोग त्वचेतील मुरुम, इंफ्लेमेशन कमी करतो आणि नैसर्गिक स्किन क्लेन्सिंगसाठी उत्तम. मात्र मर्यादित प्रमाणातच वापरावा.

Beetroot-Nimboli Skin Clearing Juice

|

sakal

ताकासोबत बीट खाण्याचे फायदे

Benefits of Having Beetroot with Buttermilk

|

sakal

आणखी वाचा