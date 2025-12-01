ताकासोबत बीट खाण्याचे फायदे

बीटरूट + ताक = वाढलेलं नायट्रिक ऑक्साइड

बीटरूटमधील नायट्रेट्स आणि ताकातील घटक मिळून शरीरात नायट्रिक ऑक्साइडचे शोषण वाढवतात.

Benefits of Having Beetroot with Buttermilk

लोहाचं शोषण होते जास्त प्रभावी

बीटरूटमधील नॉन-हीम आयर्न ताकातील लॅक्टिक अॅसिडमुळे जास्त चांगले शोषले जाते – अॅनिमिया टाळण्यास मदत.

Iron 

पोटाच्या समस्या दूर होतात

बीटरूटचा फायबर + ताकातील प्रोबायोटिक्स = सुधारलेलं गट हेल्थ आणि चांगली पचनक्रिया.

Gut Health

हृदयासाठी सुपर कॉम्बिनेशन

बीटरूट रक्तवाहिन्या रिलॅक्स करतो, ताकातील peptides हृदयाच्या कार्याला मदत करतात – रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.

Heart Health

शरीराला मिळते थंडावा

ही जोडी शरीरातील उष्णता कमी करून नैसर्गिक कूलिंग इफेक्ट देते.

buttermilk | Sakal

यकृत शुद्धीकरण

बीटरूट लिव्हर डिटॉक्समध्ये मदत करतो, ताक टॉक्सिन्स बाहेर टाकण्यास सहकार्य करते.

Liver Detox

एकूणच ऊर्जा आणि वेलबीइंग वाढते

या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम – चांगले पचन, चांगले रक्तप्रवाह आणि वाढती ऊर्जा.

healthy | sakal

डायबेटिसमध्ये सुरक्षित! 'ही' 6 फळं करतात रक्तातील साखर कमी

Best Fruits for Diabetes

