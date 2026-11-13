त्वचेसाठी लिंबाचे ७ फायदे माहीत आहेत का? वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Anushka Tapshalkar
लिंबातील व्हिटॅमिन C त्वचेचे फ्री-रॅडिकल्सपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. मात्र, कच्चा लिंबाचा रस चेहऱ्यावर लावू नये.
Lemon for Skin
sakal
व्हिटॅमिन C स्किनकेअरमुळे त्वचा उजळ आणि फ्रेश दिसू शकते. मात्र, कच्च्या लिंबाच्या रसामुळे जळजळ व लालसरपणा होऊ शकतो.
Lemon for Skin
sakal
व्हिटॅमिन C डार्क स्पॉट्स आणि पिग्मेंटेशन कमी दिसण्यास मदत करते. मात्र, कच्चा लिंबाचा रस थेट त्वचेवर लावणे टाळावे.
Lemon for Skin
sakal
त्वचेची लवचिकता आणि मजबुती टिकवण्यासाठी कोलेजन महत्त्वाचे आहे. शरीरात कोलेजन तयार होण्यासाठी व्हिटॅमिन C आवश्यक असते. त्यामुळे आहारातून लिंबाचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते.
Lemon for Skin
व्हिटॅमिन C स्किनकेअर त्वचेचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकते; पण लिंबाचा रस सनस्क्रीन नाही. सूर्यप्रकाशात तो त्वचेवर प्रतिक्रिया निर्माण करू शकतो.
Lemon for Skin
sakal
लिंबातील व्हिटॅमिन C आहारातून घेणे अधिक सुरक्षित. लिंबू पाणी, सॅलड किंवा जेवणात लिंबाचा वापर करा; मात्र ते थेट त्वचेवर लावू नका.
Lemon for Skin
लिंबाचा रस त्वचेवर जळजळ किंवा रॅश निर्माण करू शकतो. त्यामुळे कच्च्या लिंबाऐवजी फॉर्म्युलेटेड व्हिटॅमिन C प्रोडक्ट वापरा आणि दिवसा सनस्क्रीन लावा.
Lemon for Skin
Beetroot
Sakal