2026 Long Weekend Trip: यावर्षीच्या लाँग वीकेंड्ससाठी ट्रॅव्हल बकेट लिस्टमध्ये अ‍ॅड करा 'हे' ७ बेस्ट बीच डेस्टिनेशन्स

राधानगर बीच, अंदमान–निकोबार

पांढरीशुभ्र वाळू, निळसर पाणी आणि हिरवीगार झाडे यामुळे हा बीच अतिशय शांत आणि मनमोहक आहे. पोहणे, सूर्यास्त पाहणे किंवा निवांत वेळ घालवण्यासाठी आशियातील सर्वोत्तम समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक मानला जातो.

पालोलेम बीच, गोवा

अर्धचंद्राकृती किनारपट्टी आणि रंगीबेरंगी शॅक्समुळे पालोलेम बीच विशेष ओळखला जातो. योगा, कयाकिंग, नाईटलाइफ आणि सुंदर सूर्यास्त यांचा आनंद इथे एकाच ठिकाणी घेता येतो.

वर्कला बीच, केरळ

समुद्राकडे झुकणाऱ्या उंच कड्यांमुळे वर्कला बीच वेगळाच भासतो. नैसर्गिक झरे, शांत वातावरण आणि बीचफ्रंट कॅफे यामुळे आराम आणि साहस यांचा अनोखा संगम अनुभवता येतो.

बागा बीच, गोवा

वॉटर स्पोर्ट्स, नाईटलाइफ आणि स्वादिष्ट सी-फूडसाठी बागा बीच प्रसिद्ध आहे. उत्साही वातावरणासोबतच लांब पसरलेली वाळू आणि सुंदर सूर्यास्त फोटोसाठी आकर्षण ठरतो.

ओम बीच, कर्नाटक (गोकर्ण)

‘ॐ’ आकारात पसरलेला हा बीच शांतता आणि निसर्गसौंदर्यासाठी ओळखला जातो. ध्यान, पोहणे आणि लपलेले छोटे कोव्स शोधण्यासाठी हा किनारा खास आहे.

रिशिकोंडा बीच, आंध्र प्रदेश

विशाखापट्टणमजवळील हा बीच सुवर्ण वाळू आणि निळसर पाण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पॅरासेलिंग, जेट-स्कीइंगसारखे साहसी खेळ आणि शांत सूर्यास्त दोन्हींचा अनुभव इथे मिळतो.

मंदारमणी बीच, पश्चिम बंगाल

बे ऑफ बंगालच्या किनाऱ्यावर पसरलेला मंदारमणी बीच तुलनेने शांत आणि कमी व्यापारी आहे. लांब फेरफटका, घोडेस्वारी आणि रंगीबेरंगी सूर्यास्त पाहण्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो.

