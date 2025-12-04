गट हेल्थ सुधारण्यासाठी महिलांसाठी 7 महत्त्वाच्या गोष्टी

गट हेल्थ का महत्त्वाचे?

पचनसंस्थेतील उपयुक्त बॅक्टेरिया, हार्मोन्स आणि पचनाग्नीचा संतुलन = उत्तम पचन, तेजस्वी त्वचा, शांत मन आणि स्थिर वजन.

Importance of Gut Health

वज्रासन

गुडघ्यावर बसून टाचांवर नितंब ठेवा. 5-10 मिनिटे करा. फायदा: अॅसिडिटी कमी, पचन वेगाने सुधारते.

Vajrasana

अर्धमत्स्येंद्रासन

बसून कंबरेला वळण द्या. फायदा: यकृताची ताकद वाढते, आतड्यांचे कार्य सुधारते.

मंडूकासन

गुडघ्यावर बसून हाताच्या मुठी पोटावर दाबा आणि पुढे वाका. फायदा: पोट फुगणे, गॅस, आणि बद्धकोष्ठता कमी होते.

Mandukasana

अनुलोम-विलोम

एक नाकपुडी बंद करून श्वास घेणे आणि सोडणे. फायदा: ताण कमी होतो, पचन सुधारते आणि हार्मोन्स संतुलित होतात.

आहार

प्रोबायोटिक्स: दही, ताक, कांजी, मोड आलेले कडधान्ये प्रीबायोटिक्स: केळी, ओट्स, लसूण, कांदा, सफरचंद हिरव्या भाज्या, राणी-ज्वारी, कोमट पाणी, हलका संध्याकाळी आहार.

Balanced Diet

काय टाळावे + दिनचर्या

टाळा: थंड पेये, फ्रिजमधील पाणी, मैदा, तळलेले पदार्थ, बेकरीचे पदार्थ, साखर, उशिराचे जेवण. दिनक्रम: सकाळी कोमट पाणी, 15–25 मिनिटे योगा, दुपारी 10 मिनिटे चालणे, रात्री हलके जेवण आणि वेळेवर झोप.

Daily Routine

