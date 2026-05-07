उन्हाळ्यात कूल आणि फिट राहायचंय? ट्राय करा 'हे' 7 टेस्टी सॅलड बाऊल्स

Anushka Tapshalkar

व्हेगन बुद्धा बाऊल

ब्राउन राईस, क्विनोआ, भाज्या, टोफू किंवा चणे आणि लेमन-ताहिनी ड्रेसिंगसह बनवलेला हा बाऊल पौष्टिक आणि पोटभर असतो.

Vegan Buddha Salad Bowl

स्प्राउट्स सॅलड बाऊल

मूग स्प्राउट्स, काकडी, टोमॅटो, गाजर, डाळिंब आणि लिंबू-जीरं ड्रेसिंगमुळे हा सॅलड हलका पण चविष्ट लागतो.

Sprouts Salad Bowl

स्वीट कॉर्न सॅलड बाऊल

उकडलेले किंवा भाजलेले मक्याचे दाणे, रंगीत भाज्या आणि लिंबू-हनी ड्रेसिंगमुळे हा बाऊल फ्रेश आणि समर-फ्रेंडली बनतो.

Sweet Corn Salad Bowl

अ‍ॅव्होकाडो सॅलड बाऊल

अ‍ॅव्होकाडो, लेट्यूस, चेरी टोमॅटो, स्प्राउट्स आणि बियांसह तयार होणारा हा बाऊल हेल्दी फॅट्सने भरलेला असतो.

Avocado Salad Bowl

मिक्स फ्रूट सॅलड बाऊल

टरबूज, आंबा, द्राक्षं, कीवी आणि चिया सीड्ससह तयार केलेला हा फ्रूट बाऊल उन्हाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवतो.

Mixed Fruit Salad Bowl

चिकपी सॅलड बाऊल

उकडलेले काबुली चणे, काकडी, टोमॅटो, बेल पेपर आणि लेमन-ऑलिव्ह ऑईल ड्रेसिंगमुळे हा सॅलड प्रोटीनयुक्त आणि पोटभर वाटतो.

Chickpea Salad Bowl

थाई मॅंगो सॅलड बाऊल

कच्चा आंबा, कोबी, गाजर, शेंगदाणे आणि तिखट-आंबट ड्रेसिंगमुळे हा सॅलड प्रत्येक घासात भन्नाट फ्लेवर देतो.

Thai Mango Salad Bowl

