 10 मिनिटांत मिळवा नॅचरल ग्लो! ट्राय करा दह्याचे 7 जबरदस्त फेस मास्क

Anushka Tapshalkar

दही + मध मास्क

कशासाठी: त्वचेला खोलवर ओलावा आणि नैसर्गिक चमक
कसे कराल: 2 tbsp दही + 1 tbsp मध मिसळून 15-20 मिनिटे लावा. नंतर कोमट पाण्याने धुवा.

दही + हळद मास्क

कशासाठी: डार्क स्पॉट कमी करणे आणि स्किन टोन ईव्हन करणे
कसे कराल: 2 tbsp दही + ½ tsp हळद लावून 10-15 मिनिटे ठेवा. हलक्या हाताने धुवा.

दही + ओट्स मास्क

कशासाठी: मृत त्वचा काढणे आणि स्मूद स्किन
कसे कराल: दही + बारीक ओट्स पेस्ट बनवून गोलाकार मसाज करा. 15 मिनिटांनी धुवा.

दही + लिंबाचा रस

कशासाठी: पिंपल्स, ऑइल कंट्रोल
कसे कराल: 2 tbsp दही + 1 tsp लिंबाचा रस 10 मिनिटे लावा. आठवड्यातून एकदाच वापरा.

दही + अलोव्हेरा

कशासाठी: सनबर्न, इरिटेशन, लालसरपणा कमी
कसे कराल: दही + 1 tbsp अलोव्हेरा जेल 15-20 मिनिटे लावा.

दही + काकडी मास्क

कशासाठी: थंडावा, पफीनेस कमी करणे
कसे कराल: दही + 1 tbsp काकडी रस/किसलेली काकडी 15 मिनिटे लावा.

दही + केळी मास्क

कशासाठी: अतिशय कोरडी, खरखरीत त्वचा
कसे कराल: दही + मॅश केलेली पिकलेली केळी 20 मिनिटे लावा. स्किन बेबी-सॉफ्ट होते.

