रात्रीच्या गाढ झोपेसाठी 6 बेस्ट योगासनं!

दिवसभराचा ताण कमी करून शरीर व मनाला विश्रांती देण्यासाठी नाइट योगा प्रभावी ठरतो. मंद हालचाली आणि खोल श्वसनामुळे झोपेची गुणवत्ता वाढते.
Why Bedtime Yoga is Important
टाचा जमिनीला टेकवून बसावे, हात पुढे सोडावेत आणि कपाळ जमिनीला लावावे. यामुळे पाठीचा कणा, खांदे आणि कंबर सैल होतात. १ ते २ मिनिटे या स्थितीत राहावे.
Balasana
पाठीवर आडवे झोपा, गुडघा छातीकडे ओढून विरुद्ध बाजूस वळवा. हे दोन्ही बाजूंनी करा, त्यामुळे खालच्या पाठीचा व नितंबांचा ताण कमी होतो.
Ardha Matsyendrasana
बसून किंवा उभे राहून शरीर पुढे वाकवा. यामुळे हॅमस्ट्रिंग ताणले जातात, कंबर व मान शिथिल होतात आणि मेंदूला विश्रांती मिळते.
Uttanasana
भिंतीला आधार देऊन पाय वर उचला. ३ ते ५ मिनिटे तसेच राहा. यामुळे हृदयाची गती कमी होते, पायांचा थकवा कमी होतो आणि झोपेची गुणवत्ता वाढते.
Viparit Karani
पाठीवर आडवे व्हा, पायांचे तळवे एकत्र ठेवा आणि गुडघे बाजूला सैल सोडा. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो व श्वासोच्छ्वास स्थिर राहतो.
हात-पाय सैल सोडून झोपा आणि सहज श्वास घ्या. यामुळे मज्जासंस्था शांत होते व शरीर झोपेसाठी तयार होते.
Yoga for Winter Lazyness
