रात्रीच्या गाढ झोपेसाठी 6 बेस्ट योगासनं!

Anushka Tapshalkar

रात्री योगा का करावा?

दिवसभराचा ताण कमी करून शरीर व मनाला विश्रांती देण्यासाठी नाइट योगा प्रभावी ठरतो. मंद हालचाली आणि खोल श्वसनामुळे झोपेची गुणवत्ता वाढते.

Why Bedtime Yoga is Important

|

sakal

बालासन

टाचा जमिनीला टेकवून बसावे, हात पुढे सोडावेत आणि कपाळ जमिनीला लावावे. यामुळे पाठीचा कणा, खांदे आणि कंबर सैल होतात. १ ते २ मिनिटे या स्थितीत राहावे.

Balasana

| sakal

अर्ध मत्स्येंद्रासन

पाठीवर आडवे झोपा, गुडघा छातीकडे ओढून विरुद्ध बाजूस वळवा. हे दोन्ही बाजूंनी करा, त्यामुळे खालच्या पाठीचा व नितंबांचा ताण कमी होतो.

Ardha Matsyendrasana

|

sakal

उत्तानासान

बसून किंवा उभे राहून शरीर पुढे वाकवा. यामुळे हॅमस्ट्रिंग ताणले जातात, कंबर व मान शिथिल होतात आणि मेंदूला विश्रांती मिळते.

Uttanasana

|

sakal

विपरित करणी

भिंतीला आधार देऊन पाय वर उचला. ३ ते ५ मिनिटे तसेच राहा. यामुळे हृदयाची गती कमी होते, पायांचा थकवा कमी होतो आणि झोपेची गुणवत्ता वाढते.

Viparit Karani

|

sakal

सुप्त बद्धकोनासन

पाठीवर आडवे व्हा, पायांचे तळवे एकत्र ठेवा आणि गुडघे बाजूला सैल सोडा. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो व श्वासोच्छ्वास स्थिर राहतो.

Supta Baddha Konasana | sakal

शवासन

हात-पाय सैल सोडून झोपा आणि सहज श्वास घ्या. यामुळे मज्जासंस्था शांत होते व शरीर झोपेसाठी तयार होते.

Shavasana | sakal

हिवाळ्यातली आळस कमी करणारी 7 योगासनं

Yoga for Winter Lazyness

|

sakal

आणखी वाचा