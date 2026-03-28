केस गळती थांबवण्यासाठी 7 दिवसांचा खास प्लॅन!

Aarti Badade

पहिल्या दिवशी कोमट तेलाने मसाज

खोबरेल किंवा बदाम तेल थोडे कोमट करून टाळूवर हलक्या हाताने मसाज केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि मुळांना पोषण मिळते.

Hair Care Challenge

|

Sakal

दुसऱ्या दिवशी नैसर्गिक क्लींजिंग

केस धुताना रिठा आणि शिकेकाईचे पाणी किंवा सौम्य हर्बल शॅम्पू वापरा, ज्यामुळे टाळूवरील घाण नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ होते.

Hair Care Challenge

|

Sakal

तिसऱ्या दिवशी प्रोटीन हेअर मास्क

अंडी, दही किंवा मेथी दाण्यांची पेस्ट केसांच्या आरोग्यासाठी उत्तम असते; हा मास्क केसांना आवश्यक प्रोटीन पुरवून केस तुटणे थांबवतो.

Hair Care Challenge

|

Sakal

चौथ्या दिवशी स्कॅल्प डिटॉक्स

टाळूवरील कोंडा किंवा इन्फेक्शन दूर करण्यासाठी लिंबाचा रस किंवा कोरफड जेलचा वापर करा, यामुळे नवीन केस येण्यास मदत होते.

Hair Care Challenge

|

Sakal

पाचव्या दिवशी पोषक आहारावर लक्ष

केसांच्या अंतर्गत पोषणासाठी आहारात आवळा, कढीपत्ता, सुका मेवा आणि पालेभाज्यांचा समावेश करा व भरपूर पाणी प्या.

Hair Care Challenge

|

Sakal

सहाव्या दिवशी विंचरण्याची योग्य पद्धत

ओले केस कधीही विंचरू नका; लाकडी कंगवा वापरल्याने केसांमधील 'स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी' कमी होऊन केस गळती घटते.

Hair Care Challenge

|

Sakal

सातव्या दिवशी ताणतणावापासून मुक्ती

पुरेशी झोप आणि योगासने केल्याने हार्मोन्स संतुलित राहतात, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम केसांच्या वाढीवर होतो.

Hair Care Challenge

|

Sakal

