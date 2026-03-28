केस गळती थांबवण्यासाठी 7 दिवसांचा खास प्लॅन!

Aarti Badade
खोबरेल किंवा बदाम तेल थोडे कोमट करून टाळूवर हलक्या हाताने मसाज केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि मुळांना पोषण मिळते.
केस धुताना रिठा आणि शिकेकाईचे पाणी किंवा सौम्य हर्बल शॅम्पू वापरा, ज्यामुळे टाळूवरील घाण नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ होते.
अंडी, दही किंवा मेथी दाण्यांची पेस्ट केसांच्या आरोग्यासाठी उत्तम असते; हा मास्क केसांना आवश्यक प्रोटीन पुरवून केस तुटणे थांबवतो.
टाळूवरील कोंडा किंवा इन्फेक्शन दूर करण्यासाठी लिंबाचा रस किंवा कोरफड जेलचा वापर करा, यामुळे नवीन केस येण्यास मदत होते.
केसांच्या अंतर्गत पोषणासाठी आहारात आवळा, कढीपत्ता, सुका मेवा आणि पालेभाज्यांचा समावेश करा व भरपूर पाणी प्या.
ओले केस कधीही विंचरू नका; लाकडी कंगवा वापरल्याने केसांमधील 'स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी' कमी होऊन केस गळती घटते.
पुरेशी झोप आणि योगासने केल्याने हार्मोन्स संतुलित राहतात, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम केसांच्या वाढीवर होतो.
Cinnamon and Ghee benefits
