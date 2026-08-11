१५ ऑगस्टला बनवा 'या' ७ सोप्या, स्पेशल तिरंगी रेसिपीज!

सकाळ डिजिटल टीम

मऊ तिरंगी इडली!

गाजर प्युरी, साधे पीठ आणि पालकाचा वापर करून मऊ तिरंगी इडल्या तयार करा; सोबत नारळाची चटणी सर्व्ह करा.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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पौष्टिक तिरंगी सँडविच

पनीर, हिरवी चटणी आणि गाजर-बीटचे थर लावून लहान मुलांसाठी पौष्टिक अन् रंगीत सँडविच बनवा.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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खमंग तिरंगी पुलाव!

गाजरी भात, साधा पांढरा भात आणि पालकाचा हिरवा भात एकत्र करून चवदार तिरंगी पुलाव सजवा.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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स्पंज तिरंगी ढोकळा!

पिठात गाजर व पालकाची प्युरी मिसळून मऊ ढोकळा तयार करा आणि वरून खमंग मोहरीची फोडणी द्या.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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फ्रेश तिरंगी फ्रूट सलाड

केळी, संत्री आणि कीवीचे तुकडे एकत्र करून वरून मध-लिंबाचा रस घालून फ्रेश सलाड सर्व्ह करा.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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शाही तिरंगी बर्फी

ओल्या नारळाच्या बर्फीत गाजर व पालकाचा नैसर्गिक रंग मिसळून तिहेरी थराची बर्फी तयार करा.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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थंडगार तिरंगी मॉकटेल!

पुदिना सिरप, लिंबूपाणी आणि संत्र्याचा रस एकावर एक थरांत ओतून थंडगार मॉकटेल तयार करा.

Quick Tricolor Recipes for August 15

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रोज घरासमोर रांगोळी काढल्याने काय होते?

The Daily Rangoli Tradition

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