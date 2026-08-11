१५ ऑगस्टला बनवा 'या' ७ सोप्या, स्पेशल तिरंगी रेसिपीज!

सकाळ डिजिटल टीम
गाजर प्युरी, साधे पीठ आणि पालकाचा वापर करून मऊ तिरंगी इडल्या तयार करा; सोबत नारळाची चटणी सर्व्ह करा.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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पनीर, हिरवी चटणी आणि गाजर-बीटचे थर लावून लहान मुलांसाठी पौष्टिक अन् रंगीत सँडविच बनवा.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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गाजरी भात, साधा पांढरा भात आणि पालकाचा हिरवा भात एकत्र करून चवदार तिरंगी पुलाव सजवा.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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पिठात गाजर व पालकाची प्युरी मिसळून मऊ ढोकळा तयार करा आणि वरून खमंग मोहरीची फोडणी द्या.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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केळी, संत्री आणि कीवीचे तुकडे एकत्र करून वरून मध-लिंबाचा रस घालून फ्रेश सलाड सर्व्ह करा.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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ओल्या नारळाच्या बर्फीत गाजर व पालकाचा नैसर्गिक रंग मिसळून तिहेरी थराची बर्फी तयार करा.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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पुदिना सिरप, लिंबूपाणी आणि संत्र्याचा रस एकावर एक थरांत ओतून थंडगार मॉकटेल तयार करा.
Quick Tricolor Recipes for August 15
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रोज घरासमोर रांगोळी काढल्याने काय होते?
The Daily Rangoli Tradition
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