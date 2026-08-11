रोज घरासमोर रांगोळी काढल्याने काय होते?

सकाळ डिजिटल टीम
घरचा मुख्य मार्ग हा ऊर्जेच्या प्रवाहाचे केंद्र असतो. रोज दारात रांगोळी काढल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि वाईट शक्ती दूर राहतात.
The Daily Rangoli Tradition
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रांगोळी शुभता आणि माता लक्ष्मीच्या आगमनाचे प्रतीक आहे. दारात कमळ किंवा स्वास्तिक काढल्याने घरातील आर्थिक समृद्धी वाढण्यास मदत होते.
The Daily Rangoli Tradition
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सकाळी उठून रांगोळी काढल्याने मन शांत राहते. रांगोळीतील रंग आणि रचना मनातील अस्वस्थता दूर करून प्रसन्नता देतात.
The Daily Rangoli Tradition
sakal
रांगोळीत स्वास्तिक, श्रीयंत्र किंवा लक्ष्मीची पावले यांसारखी शुभ चिन्हे काढल्याने घरातील वातावरण नेहमी आनंदी आणि पवित्र राहते.
The Daily Rangoli Tradition
sakal
स्वच्छ आणि सुंदर मुख्य दरवाजा देवी लक्ष्मीला आकर्षित करतो. नियमित रांगोळीमुळे घराला आकर्षक आणि मंगलमय रूप मिळते.
The Daily Rangoli Tradition
sakal
नियमित रांगोळी काढल्याने घराभोवती सकारात्मक लहरी निर्माण होतात, ज्यामुळे घरातील वादविवाद कमी होऊन कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहते.
The Daily Rangoli Tradition
sakal
वास्तुनुसार, मुख्य प्रवेशद्वार स्वच्छ ठेवून रांगोळी काढल्याने घरात आजारपण आणि अस्वस्थता आणणाऱ्या नकारात्मक ऊर्जांचा प्रवेश थांबतो.
The Daily Rangoli Tradition
sakal
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
The Daily Rangoli Tradition
sakal
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