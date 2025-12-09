हिवाळ्यात कॉम्बिनेशन स्किनची काळजी घेण्यासाठी ७ सोप्या टिप्स

Anushka Tapshalkar

हिवाळ्यात कॉम्बिनेशन स्किन?

T-zone तेलकट आणि बाकी चेहरा कोरडा? योग्य काळजी घेतली तर त्वचा संपूर्ण हिवाळा शांत, मऊ आणि बॅलन्स्ड राहू शकते.

Combination Skin in Winter

|

sakal

सौम्य, नॉन-स्ट्रिपिंग क्लींझर वापरा

जास्त फेस देणारे क्लींझर त्वचा कोरडी करतात. त्यामुळे जेल किंवा क्रीम बेस्ड क्लींझर वापरा ज्यामुळे नैसर्गिक ओलावा टिकून राहतो.

Use Mild, Non-Stripping Cleanser

|

sakal

हायड्रेटिंग सीरम लावा

हायलूरॉनिक अॅसिड किंवा ग्लिसरीन असलेले हलके सीरम कोरडे भाग मऊ ठेवतात आणि तेलकट भागातही जडपणा जाणवत नाही.

Usd Hydrating Serum

|

sakal

बॅलन्स्ड मॉइश्चरायझर निवडा

ना खूप जाड, ना खूप हलका! जेल-क्रीम मॉइश्चरायझर कॉम्बिनेशन स्किनसाठी परफेक्ट. कोरड्या भागांवर थोडा जास्त लेयर लावा.

Use Balanced Moisturizer

| sakal

रोज सकाळी सनस्क्रीन लावा

हिवाळ्यातही UV किरणे त्वचा निस्तेज व कोरडी करू शकतात. हलक्या टेक्स्चरचा ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन वापरा.

Sunscreen in the Morning

|

sakal

हायड्रेशनवर फोकस ठेवा

जीवनसत्त्वयुक्त टोनर, फेस मिस्ट किंवा वॉटर-बेस्ड हायड्रेशन त्वचा संपूर्ण दिवस ताजीतवानी ठेवते.

Focus on Hydration

|

sakal

अधूनमधून एक्सफोलिएशन करा

आठवड्यातून 1–2 वेळा हलका एक्सफोलिएशन केल्याने कोरडे फ्लेक्स कमी होतात आणि T-zone clog होण्यापासून वाचतो.

Exfoliation

| sakal

रात्री स्किनकेअर रुटीन सोपं ठेवा

जड उत्पादने टाळा. सौम्य क्लींझर + हायड्रेटिंग सीरम + हलका मॉइश्चरायझर पुरेसं आहे त्वचा बॅलन्स ठेवण्यासाठी.

Simple Night Time Skin Care

|

sakal

ग्लोइंग स्किनसाठी फॉलो करा सेलिब्रिटींचं नाईट स्किनकेअर रुटीन

7 Celebrity Night Skincare Tips for Glowing Skin

|

sakal

आणखी वाचा