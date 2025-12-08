ग्लोइंग स्किनसाठी फॉलो करा सेलिब्रिटींचं नाईट स्किनकेअर रुटीन

Anushka Tapshalkar
ठराविक वेळी झोपणे आणि उठणे तुमच्या शरीराच्या घड्याळाला संतुलित ठेवते. यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि त्वचा नैसर्गिकरित्या दुरुस्त होते.
Decide Regural Sleep Routine
किमान 1 तास मोबाईल/लॅपटॉप टाळल्याने मेलाटोनिनचे उत्पादन वाढते. मन शांत होतं, स्ट्रेस कमी होतो आणि ब्रेकआउट्स कमी होतात.
Avoid Screen Before Bed Time
रात्री हलकं, प्रोटीनयुक्त स्नॅक आणि पाणी/हर्बल टी त्वचेच्या रिपेअर प्रक्रियेला मदत करतात. सकाळी थकवा जाणवत नाही.
Hydration Health Tips
क्लेंझर + मॉइश्चरायझर (दिवसा SPF) ही मिनिमल रुटीन त्वचेचा बॅरिअर मजबूत ठेवते. जास्त प्रॉडक्ट्सची गरज नसते.
थंड, शांत आणि अंधारलेली खोली शरीराला ‘रिलॅक्स मोड’मध्ये घेऊन जाते. कोलाजेन रिपेअर आणि त्वचेचा टोन सुधारतो.
Create Proper Vibes for a Good Night's Sleep
हलका स्ट्रेचिंग, ध्यान, जर्नलिंग किंवा अरोमाथेरपी यामुळे मन शांत राहतं, कोर्टिसोल कमी होतं आणि त्वचा स्वच्छ होते.
Relaxation Rituals
लहान पण नियमित रात्रीच्या सवयी तुमची झोप, मूड आणि त्वचेचा तेज दोन्ही सुधारतात. सातत्य ठेवल्यास परिणाम दिसू लागतील!
Consistency in Skincare Routine
