Anushka Tapshalkar
मध घशातील खवखव कमी करून आराम देतो. एक चमचा मध थेट खा किंवा कोमट पाण्यातून प्या.
टीप : एक वर्षाखालील बाळांना मध देऊ नये.
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
आल्यामध्ये दाहशामक गुणधर्म असतात. आल्याचा चहा प्यायल्याने घशातील खवखव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. एक कप पाण्यात ठेचलेले आले ५-१० मिनिटे उकळून गाळा आणि त्यात मध मिसळून प्या
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
हळदीमध्ये दाहशामक आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. एक कप कोमट दुधात पाव चमचा हळद मिसळा. आवडीनुसार मध घालून रात्री प्या.
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
घशातील खवखव आणि जळजळ कमी करण्यासाठी कोमट मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करा. एका ग्लास पाण्यात अर्धा चमचा मीठ मिसळून दिवसातून २-३ वेळा गुळण्या करा. પाणी गिळू नका.
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
तुळशीचा कोमट चहा घशाला आराम देऊ शकतो. ५-७ तुळशीची पाने एक कप पाण्यात पाच मिनिटे उकळून गाळा. कोमट झाल्यावर मध मिसळून प्या.
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
खोकल्यावेळी शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी कोमट पाणी, सूप, लिंबूपाणी आणि हर्बल चहा प्या. यामुळे कफ पातळ होण्यास मदत होऊ शकते. दिवसभर पुरेसे द्रवपदार्थ घ्या आणि खूप गरम पेये टाळा.
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
नाकातील कोंडलेपणा कमी करण्यासाठी कोमट पाण्याने अंघोळ करा. बाथरूममध्ये तयार झालेल्या हलक्या वाफेमुळे तात्पुरता आराम मिळू शकतो.
टीप : उकळत्या पाण्याच्या भांड्यावरून वाफ घेणे टाळा. भाजण्याचा धोका असतो.
Effective Home Remedies for Stubborn Cough
sakal
Malai for Skin and Hair
sakal