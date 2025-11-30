ब्राइड्ससाठी 7 सेल्फ-केअर टिप्स ज्या देतात नॅचरल ग्लो

Anushka Tapshalkar

तुमचा स्किन टाइप ओळखा

लग्नाआधी अंदाजाने स्किनकेअर करू नका. AI/डर्मॅटॉलॉजिस्ट स्किन अ‍ॅनालिसिस करून वैयक्तिक रूटीन फॉलो करा.

Know Your Skin Type

|

sakal

Iron महत्वाचं

Low Iron Levelsमुळे ग्लो कमी दिसतो. डाएटमध्ये पालक, बीटरूट, खजूर, गूळ आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आयर्न सप्लिमेंट घ्या.

Importance of Iron

|

sakal

स्किनला मायक्रो-एक्स्पोजरची ट्रेनिंग द्या

सकाळचे ५–७ मिनिट सूर्यप्रकाश + आईस मसाज किंवा कोल्ड रोलर. हे कोलाजेन, व्हिटॅमिन D आणि इन्फ्लेमेशन कमी करण्यात मदत करते.

Micro- Exposure Training to Skin

|

sakal

नव्या फेशियल्सपासून दूर राहा

लग्नाच्या अगोदर नवीन ट्रीटमेंट टाळा. त्याऐवजी स्किनसाठी सेफ असा ७ दिवसांचा ‘बॅरियर रिसेट’ करा.

Stay Away New Facials

|

sakal

7-Day Barrier Reset रूटीन

सेरामाइड्स, नायसिनामाइड, हायलुरोनिक अॅसिड, कमी एक्सफोलिएशन, आणि लग्नाच्या ४८ तासांपूर्वी कोणतेही अ‍ॅक्टिव्ह वापरू नका.

7 Day Barrier Skin Reset Routine

| sakal

स्ट्रेस कमी करा

कॉर्टिसोल वाढलं की स्किन डल दिसते. १० मिनिट स्लो ब्रीदिंग, मॅग्नेशियम-रिच फूड्स, संध्याकाळी २० मिनिट चालणे — हे दररोज करा.

Avoid Stress

|

sakal

नाईटटाईम स्किन माइन्डफुलनेस

झोपण्याच्या १ तास आधी स्क्रीन बंद ठेवा. तसेच १० मिनिटं शांत बसून श्वसनावर लक्ष द्या. यामुळे मन शांत होतं, झोप सुधारते, पफीनेस कमी होतो आणि दुसऱ्या दिवशी चेहरा अधिक रिलॅक्स व ग्लोइंग दिसतो.

Avoid Night Scrolling

|

akal

हिवाळ्यातही मिळवा त्वचेचा उजळपणा; वापरा 'हे' 6 एक्स्फोलिएटिंग स्क्रब्स

Scrubs for Glowing Skin

|

sakal

आणखी वाचा