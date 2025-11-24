हिवाळ्यातही मिळवा त्वचेचा उजळपणा; वापरा 'हे' 6 एक्स्फोलिएटिंग स्क्रब्स

Anushka Tapshalkar

कॉफी + कोकोनट ऑइल

कॉफी रक्ताभिसरण सुधारते आणि सेल्युलाईट कमी दिसण्यास मदत करते. नारळ तेल त्वचेला खोलवर मॉइश्चर पुरवते.

Coffee Coconut Scrub

साखर + मध

साखर मृत त्वचा दूर करते आणि मध त्वचेला ओलावा देऊन बॅक्टेरियापासून संरक्षण करते.

सी सॉल्ट + लिंबाचा

सी सॉल्ट टॉक्सिन्स काढतो आणि लिंबू टॅन व डाग हलके करतो.

Lemon And Sugar Scrub

ओट्स + दही

ओट्स आणि दही त्वचेची जळजळ कमी करून सौम्य एक्सफोलिएशन देतात.

Oats and Curd Scrub

राईस फ्लोअर + दूध

तांदळाचे पीठ त्वचेची पॉलिशिंग करते आणि सन डॅमेज कमी दिसतो.

Rice Flour and Milk Scrub

|

ब्राउन शुगर + व्हिटॅमिन E

हा स्क्रब खूप कोरडी, रफ झालेली त्वचा मऊ व पोषक बनवतो.

Brown Sugar and Vit E scrub

बेसन + हळद स्क्रब

पारंपरिक उट्टन त्वचा उजळवतो, टेक्स्चर सुधारतो आणि ग्लो वाढवतो.

Gram Flour Scrub

