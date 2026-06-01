99% लोकांना माहिती नाही! भारतीय वाटणाऱ्या 'या' पदार्थांचा जन्म झालाय परदेशात

Anushka Tapshalkar
दररोज खाल्ले जाणारे अनेक पदार्थ प्रत्यक्षात भारतात जन्मलेले नाहीत. जाणून घ्या त्यांचा रोचक इतिहास.
बटाटा हा भारतीय स्वयंपाकाचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र त्याचे मूळ दक्षिण अमेरिकेतील पेरू आणि बोलिव्हिया येथे आहे.
भाजी, आमटी आणि चटणी टोमॅटोशिवाय अपूर्ण वाटते. पण टोमॅटोचा उगम मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिका येथे झाला.
भारतीय जेवणातील तिखटपणाचा आधार असलेली मिरची प्रत्यक्षात अमेरिका खंडातून भारतात आली.
आलू-गोबीपासून अनेक पदार्थांमध्ये वापरला जाणारा फ्लॉवर मुळचा पश्चिम आशियातील आहे.
चहासोबतचा सर्वांचा आवडता समोसा मध्य पूर्व आणि मध्य आशिया येथील 'संबुसक' या पदार्थापासून विकसित झाला.
मुघलकालीन राजदरबारात लोकप्रिय झालेली नान मुळात पर्शियन (इराणी) संस्कृतीतून भारतात आली.
सण-उत्सवातील आवडती गोड जिलेबी अरबी आणि पर्शियन 'झलाबिया' या मिठाईपासून प्रेरित आहे. भारताने मात्र तिला स्वतःची वेगळी ओळख दिली.
