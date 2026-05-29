आयुर्वेदानुसार दिवसाच्या कोणत्या वेळी दूध पिणं योग्य असतं?

आयुर्वेदानुसार रात्री झोपण्याआधी गरम दूध पिणं उत्तम मानलं जातं. हे शरीराला शांतता आणि स्थिरता देतं.
Best Time to Drink Milk According to Ayurveda
१ कप गरम दूधात चिमूटभर हळद, चिमूटभर सुंठ आणि १ चमचा तूप घातल्यास त्याचा प्रभाव अधिक संतुलित होतो.
दूध थंड व कफ वाढवणारं मानलं जातं, तर हळद आणि सुंठ उष्ण गुणधर्माची असल्याने शरीरात संतुलन राखण्यास मदत करतात.
दुधातील Tryptophan घटक शरीरात Serotonin आणि Melatonin तयार करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे झोप अधिक खोल आणि शांत होते.
गरम दूध आणि तूप आतड्यांना स्निग्धता देतात, ज्यामुळे सकाळी पोट साफ होण्यास मदत होऊ शकते.
दूधाला आयुर्वेदात “ओजस वाढवणारं अन्न” मानलं जातं. हे शरीराला ताकद, तेज आणि स्थिर ऊर्जा देते.
झोपण्यापूर्वी साधारण १ कप गरम दूध पुरेसं मानलं जातं. ते हळूहळू, शांतपणे पिणं अधिक फायदेशीर मानलं जातं.
