जेवणानंतर वेलची खाण्याचे 7 आरोग्यदायी फायदे

Anushka Tapshalkar

पचन सुधारते

जेवणानंतर वेलची चघळल्याने पचनरसांची निर्मिती वाढते. त्यामुळे अपचन, गॅस, पोटफुगी आणि जडपणा कमी होतो.

Improves Digestion

नैसर्गिक माउथ फ्रेशनर

वेलचीतील सुगंधी तेलं तोंडातील दुर्गंधी निर्माण करणाऱ्या जंतूंना नष्ट करतात. त्यामुळे श्वास ताजातवाना राहतो.

Natural Mouth Freshner

ॲसिडिटी व छातीत जळजळ कमी होते

वेलचीची थंडावा देणारी गुणधर्म पोटातील आम्लता नियंत्रित करतात आणि हार्टबर्नपासून दिलासा देतात.

Effective for Acidity

तोंड व दातांचं आरोग्य जपते

अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे वेलची कॅव्हिटी, हिरड्यांचे आजार आणि प्लॅक कमी करण्यास मदत करते.

Maintains Oral Health

शरीर डिटॉक्स करण्यात मदत

वेलची सौम्य मूत्रल (diuretic) असल्याने शरीरातील विषद्रव्य बाहेर टाकण्यास मदत होते आणि किडनी आरोग्य सुधारते.

Body Detox | sakal

हृदय व रक्तदाबासाठी फायदेशीर

पोटॅशियम व अँटीऑक्सिडंट्समुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो, रक्ताभिसरण सुधारते आणि हृदय निरोगी राहते.

Heart Health and Blood Pressure

अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध

वेलची फ्री रॅडिकल्सपासून शरीराचं संरक्षण करते, वृद्धत्वाचा वेग कमी करते आणि दीर्घकालीन आजारांचा धोका घटवते.

Antioxidant | Sakal

