केसांची नैसर्गिक चमक आणि मजबुती परत हवी आहे? तर आजपासून 'या' 8 गोष्टी नक्की करा

Anushka Tapshalkar

केसांसाठी प्रथिनं अत्यावश्यक

केसांच्या मजबुतीसाठी प्रथिनांची अत्यंत गरज असते. तुमच्या आहारात अंडी, मासे, डाळी, पनीर आणि सुका मेवा (बदाम, अक्रोड) यांचा समावेश करा.

Protein for Strong Hair 

आठवड्यातून २ वेळा तेल मालिश

आठवड्यातून किमान दोनदा खोबरेल, बदाम किंवा एरंडेल तेलाने टाळूची मालिश करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि केसांची वाढ जलद होते.

Twice a Week Hair Massage

सल्फेट-मुक्त शॅम्पू वापरा

केस धुण्यासाठी नैसर्गिक किंवा सल्फेट-मुक्त शॅम्पूचा वापर करा. केस धुतल्यानंतर कंडिशनर लावायला विसरू नका.

Use Sulfate Free Shampoo

ओले केस लगेच विंचरू नका

ओले असताना केस नाजूक असतात, त्यामुळे ते लगेच विंचरू नका.

Combing Wet Hair

उष्णतेपासून केस वाचवा

हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर किंवा गरम पाण्याचा अतिवापर टाळा. उष्णतेमुळे केस कोरडे आणि निस्तेज होतात.

Avoid Excess Heating

३–४ महिन्यांनी ट्रिमिंग करा

दुभंगलेले केस काढण्यासाठी दर ३-४ महिन्यांनी केस थोडे ट्रिम करा.

Hair Trimming in 3-4 Months

ताण कमी ठेवा, झोप पूर्ण घ्या

जास्त ताण घेतल्यामुळे केस गळती वाढते. त्यामुळे पुरेशी झोप घ्या आणि योगासने किंवा ध्यान करा.

Stress Free Life and Enough Sleep

कांद्याचा रस किंवा कोरफड जेल लावा

कांद्याचा रस किंवा कोरफड जेल लावल्याने केसांची मुळे घट्ट होतात आणि नैसर्गिक चमक येते.

Home Hair Care Remedies

