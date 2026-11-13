विवाहित पुरुषांनी आहारात आवर्जून ठेवावेत 'हे' 7 पदार्थ; आरोग्याला होतील फायदे

Apurva Kulkarni
लग्नानंतर कामाची धावपळ, बदललेली जीवनशैली यांचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी पुरुषांनी आहारात काही पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणं महत्त्वाचं आहे.
HEALTHY FOODS FOR MEN
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अंड्यांमध्ये प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन B12 आणि कोलीन असतं. हे शरीरातील स्नांयूंसाठी खूप उपयुक्त असतं.
MEN'S HEALTH DIET
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दूध-दह्यात कॅल्शियम, प्रोटी आणि इतर पोषक घटक असतात. हाडं आणि स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरतात.
BEST FOODS FOR MARRIED MEN
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पुरुषांसाठी बदाम आणि अक्रोड हे फायदेशीर असतात. ते हृदयासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
NUTRITIOUS FOODS FOR MEN
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पालेभाज्यांमध्ये लोह, फोलेट, फायबर अशी विविध जीवनसत्त्वं असतात. शरीरासाठी ती अतिशय फायदेशीर असतात.
fOODS FOR MUSCLE STRENGTH
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डाळिंबात अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि व्हिटॅमिन्स असतात. त्यामुळे शरीरातील पेशींचं संरक्षण करण्यास मदत होते.
FOODS FOR HEART HEALTH
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भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम आणि हेल्दी फॅट्स असतात. त्यामुळे प्रजननावेळी ते फायदेशीर ठरू शकतं.
PROTEIN RICH FOODS
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Beetroot
Sakal