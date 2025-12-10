भारतामधील 7 लपलेली ठिकाणे जी तुम्ही कधीच ऐकलेली नाहीत...

Monika Shinde
भारतामध्ये अनेक लपलेली ठिकाणे आहेत जी पर्यटकांपासून दूर आहेत. येथे गर्दी नाही, निसर्ग अप्रतिम आणि अनुभव विसरता येणार नाही. चला, या अद्भुत स्थळांची सफर करूया.
सतपुडा पर्वतरांगेतील पातालकोट, आदिवासी संस्कृती आणि प्राचीन औषधी वनस्पतींसाठी प्रसिद्ध. या खोऱ्यातील शांत वातावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्य मन मोहून टाकते.
मैनपाट, छत्तीसगढचे “शिमला”, हिरवे पठारे, तिबेटियन वस्ती आणि लपलेले धबधबे येथे पाहायला मिळतात.
मसूरीपासून फक्त दोन तास दूर असलेले कानाताल, सफरचंदाची बाग, पाइनच्या झाडांनी नटलेले गाव आणि शांत हायकिंग ट्रेल्ससाठी प्रसिद्ध आहे.
कोंकणातील परुळे गाव आणि भोगवे बीच, जिथे वेळ हळूहळू जातो. निसर्गरम्य किनारा, डॉल्फिन्स आणि स्थानिक मालवणी जेवण यामुळे अनुभव खास होतो.
मनिपूरमार्गे झुकू व्हॅलीमध्ये प्रवेश केल्यास तुम्हाला नैसर्गिक जंगल, लपलेले कॅम्पसाइट्स आणि फुलांच्या हंगामातील अप्रतिम दृश्य अनुभवायला मिळते.
संदकफू ट्रेक प्रसिद्ध आहे, पण त्यावर असलेला ब्रिटिश काळातील बंगला फार कमी लोकांना माहीत आहे. येथे राहून चार उंच हिमालय पर्वतांचे सुंदर दृश्य दिसते.
लोणावळ्यापेक्षा कमी प्रसिद्ध भंडारदरा, तलाव, गुप्त कॅम्पिंग ठिकाणे आणि प्राचीन किल्ल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात हिरवळ आणि धबधबे अनुभवायला मिळतात.