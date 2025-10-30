डोळे थकलेले दिसतायत? 'या' ७ टिप्सने मिळवा फ्रेश लुक!

Anushka Tapshalkar
तणाव कमी करण्यासाठी हे ७ घरगुती उपाय आजमावून पहा!
Inadequate Sleep
दररोज किमान ७–८ तास झोप घेणे आवश्यक आहे. झोप शरीराची पुनर्बांधणी करते आणि त्वचेचा काळेपणा कमी करण्यास मदत करते.
Have Enough Sleep
दररोज १० मिनिटांसाठी डोळ्यांवर काकडीचे तुकडे ठेवा. यामुळे सूज आणि काळेपणा दोन्ही कमी होतात!
Cold Cucumber Slices
झोपण्याच्या आधी अॅलोवेरा जेल लावा. त्वचा हायड्रेट होऊन नैसर्गिक चमक परत येते.
शरीरात पाण्याची उणीव असल्यास त्वचा कोरडी आणि थकलेली दिसू शकते. दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.
Drink Water
व्हिटॅमिन E आणि C असलेला आहार त्वचेला आतून चमकदार बनवतो. फळे, सुकामेवा आणि भाज्यांचा आहारात समावेश करा.
फ्रीजमध्ये ठेवलेला चमचा काही वेळ डोळ्यांवर ठेवा. त्वचेला गारवा मिळाल्याने काळेपणा कमी होतो.
Cold Spoon Massage
रात्री हलक्या हाताने नारळ तेल, बदाम तेल किंवा आय क्रीम लावा. यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि त्वचा मऊ होते.
Use Eye cream or natural oil
