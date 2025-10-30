डोळे थकलेले दिसतायत? 'या' ७ टिप्सने मिळवा फ्रेश लुक!

Anushka Tapshalkar

झोपेअभावी डोळ्याखाली काळी वर्तुळे

Inadequate Sleep

|

sakal

पुरेशी झोप घ्या

दररोज किमान ७–८ तास झोप घेणे आवश्यक आहे. झोप शरीराची पुनर्बांधणी करते आणि त्वचेचा काळेपणा कमी करण्यास मदत करते.

Have Enough Sleep

|

sakal

थंड काकडीचे काप ठेवा

दररोज १० मिनिटांसाठी डोळ्यांवर काकडीचे तुकडे ठेवा. यामुळे सूज आणि काळेपणा दोन्ही कमी होतात!

Cold Cucumber Slices

|

sakal

अॅलोवेरा जेल वापरा

झोपण्याच्या आधी अॅलोवेरा जेल लावा. त्वचा हायड्रेट होऊन नैसर्गिक चमक परत येते.

Aloe Vera gel |

sakal

पुरेसे पाणी प्या

शरीरात पाण्याची उणीव असल्यास त्वचा कोरडी आणि थकलेली दिसू शकते. दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.

Drink Water

| sakal

पौष्टिक आहार घ्या

व्हिटॅमिन E आणि C असलेला आहार त्वचेला आतून चमकदार बनवतो. फळे, सुकामेवा आणि भाज्यांचा आहारात समावेश करा.

Eat Healthy Diet |

sakal

थंड चमच्याचा उपाय

फ्रीजमध्ये ठेवलेला चमचा काही वेळ डोळ्यांवर ठेवा. त्वचेला गारवा मिळाल्याने काळेपणा कमी होतो.

Cold Spoon Massage

|

sakal

आय क्रीम किंवा नैसर्गिक तेल वापरा

रात्री हलक्या हाताने नारळ तेल, बदाम तेल किंवा आय क्रीम लावा. यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि त्वचा मऊ होते.

Use Eye cream or natural oil

|

sakal

