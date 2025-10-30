किचनमधले ब्यूटी सीक्रेट्स! ७ घरगुती उपायांनी मिळवा निखळ सौंदर्य

Anushka Tapshalkar

हळद आणि दह्याचा फेसपॅक

थोडीशी हळद आणि एक चमचा दही एकत्र करून चेहऱ्यावर लावा. 10-15 मिनिटांनी धुवा. त्वचेचा निस्तेजपणा कमी होतो आणि चेहरा उजळ दिसतो.

बेसन क्लेंझर

बेसन आणि गुलाबपाणी मिसळून चेहरा स्वच्छ करा. हे नैसर्गिक क्लेंझर अतिरिक्त तेल शोषून घेतं आणि त्वचा तजेलदार बनवतं.

अ‍ॅलोवेरा जेल

दररोज ताजं अ‍ॅलोवेरा जेल लावल्याने त्वचेला ओलावा मिळतो, मुरुमांवर आराम मिळतो आणि चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक येते.

मुलतानी माती

मुलतानी माती आणि गुलाबपाणी यांचा फेसपॅक आठवड्यातून एकदा वापरा. हे त्वचेची पोर्स स्वच्छ करते आणि त्वचेला ताजेतवाने बनवते.

खोबरेल तेल

रात्री झोपण्यापूर्वी थोडं खोबरेल तेल चेहऱ्यावर हलकं मसाज करा. त्वचा मऊ होते, कोरडेपणा कमी होतो आणि नैसर्गिक ग्लो मिळतो.

कडूनिंब आणि तुलशीची पेस्ट

कडूनिंब व तुलशीची पेस्ट तयार करून पिंपल्सवर लावा. हे जीवाणूविरोधी असल्याने मुरुम आणि डाग कमी होतात.

बटाट्याचा रस

बटाट्याचा रस कापसाने चेहऱ्यावर लावा. 15 मिनिटांनी धुवा. सूर्यतापामुळे आलेला टॅन कमी होतो आणि त्वचा उजळ दिसते.

