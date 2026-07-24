डार्क सर्कल्स अन् सुरकुत्यांपासून सुटका हवी? 'हे' उपाय करून पाहा

Aarti Badade

डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स आणि सुरकुत्या?

रात्री हा सोपा घरगुती उपाय करून त्वचेची नैसर्गिक चमक वाढवा.

dark circles

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Sakal

घरच्या घरी तयार करा मिश्रण

एका वाटीत 1 चमचा कोरफड जेल, 1 चमचा बदाम तेल आणि अर्धा चमचा एरंडेल (कॅस्टर) तेल एकत्र मिसळा. हे मिश्रण नियमित वापरल्यास त्वचा मऊ आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.

dark circles

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Sakal

वापरण्याची योग्य पद्धत

रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ धुवा. तयार केलेले मिश्रण डोळ्यांखाली हलक्या हाताने 1-2 मिनिटे मसाज करून लावा. सकाळी चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा.

dark circles

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Sakal

कोरफड जेलचे फायदे

कोरफड त्वचेला नैसर्गिक ओलावा देते, कोरडेपणा कमी करते आणि डोळ्यांखालील त्वचा मऊ व ताजीतवानी ठेवण्यास मदत करते.

dark circles

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Sakal

बदाम तेलाचे फायदे

बदाम तेलातील व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे पोषण करतात. त्यामुळे डार्क सर्कल्स हलके होण्यास आणि त्वचेचा पोत सुधारण्यास मदत मिळू शकते.

dark circles

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Sakal

एरंडेल तेलाचे फायदे

एरंडेल तेल त्वचेची लवचिकता टिकवून ठेवण्यास मदत करते. नियमित वापरामुळे बारीक रेषा आणि सुरकुत्या कमी दिसू शकतात.

dark circles

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Sakal

सूज कमी करण्यासाठी

डोळ्यांखाली हलक्या हाताने मसाज केल्यास रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि सूज (Puffiness) कमी होण्यास फायदा होऊ शकतो.

dark circles

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Sakal

त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला

हा उपाय प्रत्येकाच्या त्वचेला सारखाच परिणाम देईल असे नाही. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. त्वचेची अॅलर्जी, जळजळ किंवा इतर समस्या असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

dark circles

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Sakal

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Sakal

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