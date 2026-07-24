डार्क सर्कल्स अन् सुरकुत्यांपासून सुटका हवी? 'हे' उपाय करून पाहा

Aarti Badade
रात्री हा सोपा घरगुती उपाय करून त्वचेची नैसर्गिक चमक वाढवा.
dark circles
Sakal
एका वाटीत 1 चमचा कोरफड जेल, 1 चमचा बदाम तेल आणि अर्धा चमचा एरंडेल (कॅस्टर) तेल एकत्र मिसळा. हे मिश्रण नियमित वापरल्यास त्वचा मऊ आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
dark circles
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ धुवा. तयार केलेले मिश्रण डोळ्यांखाली हलक्या हाताने 1-2 मिनिटे मसाज करून लावा. सकाळी चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा.
dark circles
Sakal
कोरफड त्वचेला नैसर्गिक ओलावा देते, कोरडेपणा कमी करते आणि डोळ्यांखालील त्वचा मऊ व ताजीतवानी ठेवण्यास मदत करते.
dark circles
Sakal
बदाम तेलातील व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे पोषण करतात. त्यामुळे डार्क सर्कल्स हलके होण्यास आणि त्वचेचा पोत सुधारण्यास मदत मिळू शकते.
dark circles
Sakal
एरंडेल तेल त्वचेची लवचिकता टिकवून ठेवण्यास मदत करते. नियमित वापरामुळे बारीक रेषा आणि सुरकुत्या कमी दिसू शकतात.
dark circles
Sakal
डोळ्यांखाली हलक्या हाताने मसाज केल्यास रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि सूज (Puffiness) कमी होण्यास फायदा होऊ शकतो.
dark circles
Sakal
हा उपाय प्रत्येकाच्या त्वचेला सारखाच परिणाम देईल असे नाही. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. त्वचेची अॅलर्जी, जळजळ किंवा इतर समस्या असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
dark circles
Sakal
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Sakal