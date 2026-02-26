या '७' सरकारी योजना माहित नसतील तर नुकसान तुमचंच!

Vinod Dengale
भारत सरकार नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवते, पण माहितीअभावी अनेकांना त्यांचा लाभ मिळत नाही. या योजना तुमच्यासाठी मोठी आर्थिक मदत करू शकतात.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. आयुष्मान कार्डद्वारे अनेक रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
स्वतःचं पक्क घर घेण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेत सुमारे 2.67 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळते.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा योजनेत 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. या कर्जासाठी तारण देण्याची गरज नसते.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
10 वर्षांखालील मुलींसाठी ही सुरक्षित बचत योजना आहे. शिक्षण आणि लग्नासाठी मोठा निधी तयार करता येतो.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल उपयुक्त आहे. शाळेपासून उच्च शिक्षणापर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिलं जातं. यामुळे स्वयंपाक अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होतो.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार, मोबाईल नंबर आणि बँक खाते अद्ययावत असणं आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money
eSakal
How Are State and City Names Changed in India? Explained Step by Step
eSakal