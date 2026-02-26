या '७' सरकारी योजना माहित नसतील तर नुकसान तुमचंच!

Vinod Dengale

सरकारी योजना

भारत सरकार नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवते, पण माहितीअभावी अनेकांना त्यांचा लाभ मिळत नाही. या योजना तुमच्यासाठी मोठी आर्थिक मदत करू शकतात.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. आयुष्मान कार्डद्वारे अनेक रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

प्रधानमंत्री आवास योजना

स्वतःचं पक्क घर घेण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेत सुमारे 2.67 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळते.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

मुद्रा योजना

लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा योजनेत 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. या कर्जासाठी तारण देण्याची गरज नसते.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

सुकन्या समृद्धी योजना

10 वर्षांखालील मुलींसाठी ही सुरक्षित बचत योजना आहे. शिक्षण आणि लग्नासाठी मोठा निधी तयार करता येतो.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल उपयुक्त आहे. शाळेपासून उच्च शिक्षणापर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

उज्ज्वला योजना

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिलं जातं. यामुळे स्वयंपाक अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होतो.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

कसा लाभ घेणार

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार, मोबाईल नंबर आणि बँक खाते अद्ययावत असणं आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

Top 7 Government Schemes You Should Know to Save Money

|

eSakal

How Are State and City Names Changed in India? Explained Step by Step

|

eSakal

भारतात राज्य किंवा शहराचे नाव कसे बदलले जाते?