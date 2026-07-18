घोसाळीची भाजी 'हे' आजार दूर करते!

Aarti Badade
घोसाळी ही हलकी, पौष्टिक आणि फायबरयुक्त भाजी असून शरीर निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
घोसाळीतील लोह आणि तांबे हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करतात, त्यामुळे ॲनिमियाचा धोका कमी होऊ शकतो.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
फायबरयुक्त घोसाळी बद्धकोष्ठता कमी करून पोटाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करते.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
कमी कॅलरीज आणि पोषक घटकांमुळे घोसाळी रक्तातील साखर व वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
घोसाळीचे सेवन लघवीची जळजळ कमी करण्यास आणि मूत्रमार्गाच्या आरोग्यास मदत करू शकते.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
या भाजीतील पोषक घटक रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य जपण्यास मदत करतात.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
घोसाळीचा समतोल आहारात समावेश करा. कोणताही गंभीर आजार किंवा ॲलर्जी असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal
Flaxseed health benefits
Sakal