ग्लोइंग स्किनसाठी प्राजक्ता कोळी घरीच बनवते DIY फेसस्क्रब

Anushka Tapshalkar
प्राजक्ता कोळीचं आकर्षक आणि चमकदार रूप सर्वांचं लक्ष वेधून घेतं. ती सांगते की तिचं रहस्य खूप सोपं आहे. महागड्या प्रॉडक्ट्सऐवजी ती घरातच बनवते नैसर्गिक घटक वापरून स्क्रब!
Prajkta Koli's Natural Face Scrub
sakal
बेसन, हळद, दही आणि मध; हे चार नैसर्गिक घटक एकत्र घेऊन ती तयार करते 'त्वचा चमकवणारा फॉर्म्युला'!
Besan face pack
sakal
बेसन मृत त्वचा दूर करते आणि चेहऱ्याला मऊपणा व उजळपणा देते.
besan
sakal
हळद चेहऱ्यावरील इन्फ्लेमेश कमी करते, डाग कमी करते आणि त्वचेला सोनेरी चमक देते.
Turmeric
sakal
दही त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवतं आणि लवचिकता वाढवतो; मधात जीवाणूविरोधी गुणधर्म असून तो चेहऱ्याला नैसर्गिक ओलावा प्रदान करतो.
sakal
सगळे घटक एकत्र करून पेस्ट बनवा, १०–१५ मिनिटं चेहऱ्यावर ठेवा. मग हलक्या हातांनी स्क्रब करा आणि कोमट पाण्याने धुवा.
हा स्क्रब आठवड्यात तुम्ही १–२ वेळा वापरा. हा स्क्रब महागड्या उपचारांशिवाय चमकदार, मऊ आणि नैसर्गिक त्वचा प्रदान करते!
Prajakta Koli's Tip for Glowing Skin
sakal
sakal