केसांमधील ओलावा टिकवण्यासाठी 'या' 7 सोप्या घरगुती उपायांचा करा वापर!

Aarti Badade
केसांचा कोरडेपणा घालवण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा कोमट खोबरेल किंवा बदामाच्या तेलाने टाळूला मसाज करा; यामुळे मुळांपर्यंत ओलावा पोहोचतो.
Hair Hydration Secrets
Sakal
दही नैसर्गिक कंडिशनरचे काम करते, तर मध ओलावा टिकवून ठेवतो. हे मिश्रण ३० मिनिटे केसांना लावून ठेवल्यास केस मऊ होतात.
Hair Hydration Secrets
sakal
ताज्या कोरफडीचे जेल थेट केसांच्या मुळांना लावल्यास त्यातील जीवनसत्त्वे केसांना हायड्रेट करतात आणि नैसर्गिक चमक देतात.
Hair Hydration Secrets
Sakal
पिकलेले केळे आणि ऑलिव्ह ऑईलचे मिश्रण केसांना लावल्याने केसांचा राठपणा जाऊन केस रेशमी आणि मऊ होतात.
Hair Hydration Secrets
Sakal
केस धुताना अतिशय गरम पाण्याचा वापर टाळा. नेहमी कोमट किंवा थंड पाण्यानेच केस धुवावेत, जेणेकरून नैसर्गिक तेल टिकून राहील.
Hair Hydration Secrets
Sakal
केस स्वच्छ करताना नेहमी 'सल्फेट-फ्री' (Sulphate-free) शॅम्पू वापरा. यामुळे केसांमधील आर्द्रता टिकून राहते आणि केस कोरडे पडत नाहीत.
Hair Hydration Secrets
Sakal
ओले केस अत्यंत नाजूक असतात, त्यामुळे ते लगेच विंचरू नका. केस थोडे वाळल्यानंतर मोठ्या दातांच्या लाकडी कंगव्याने हळुवार विंचरावेत.
Hair Hydration Secrets
Sakal
