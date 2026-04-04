केसांमधील ओलावा टिकवण्यासाठी 'या' 7 सोप्या घरगुती उपायांचा करा वापर!

Aarti Badade

कोमट तेलाचा मसाज

केसांचा कोरडेपणा घालवण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा कोमट खोबरेल किंवा बदामाच्या तेलाने टाळूला मसाज करा; यामुळे मुळांपर्यंत ओलावा पोहोचतो.

दही आणि मध पॅक

दही नैसर्गिक कंडिशनरचे काम करते, तर मध ओलावा टिकवून ठेवतो. हे मिश्रण ३० मिनिटे केसांना लावून ठेवल्यास केस मऊ होतात.

कोरफड जेलची जादू

ताज्या कोरफडीचे जेल थेट केसांच्या मुळांना लावल्यास त्यातील जीवनसत्त्वे केसांना हायड्रेट करतात आणि नैसर्गिक चमक देतात.

केळी आणि ऑलिव्ह ऑईल

पिकलेले केळे आणि ऑलिव्ह ऑईलचे मिश्रण केसांना लावल्याने केसांचा राठपणा जाऊन केस रेशमी आणि मऊ होतात.

कोमट पाण्याचा वापर

केस धुताना अतिशय गरम पाण्याचा वापर टाळा. नेहमी कोमट किंवा थंड पाण्यानेच केस धुवावेत, जेणेकरून नैसर्गिक तेल टिकून राहील.

सल्फेट-मुक्त शॅम्पूची निवड

केस स्वच्छ करताना नेहमी 'सल्फेट-फ्री' (Sulphate-free) शॅम्पू वापरा. यामुळे केसांमधील आर्द्रता टिकून राहते आणि केस कोरडे पडत नाहीत.

ओल्या केसांची काळजी

ओले केस अत्यंत नाजूक असतात, त्यामुळे ते लगेच विंचरू नका. केस थोडे वाळल्यानंतर मोठ्या दातांच्या लाकडी कंगव्याने हळुवार विंचरावेत.

