जेवण झाल्यावर बडीशेप खाण्याचे 7 जबरदस्त फायदे!

Aarti Badade

जेवणानंतर बडीशेप का खावी?

बडीशेप (Fennel Seeds) फक्त मुखवास नाही, तर पोषक तत्वांचा खजिना आहे.यात पोटॅशिअम, मॅग्नेशिअम, फायबर, व्हिटॅमिन सी, ई, के आणि लोह यांसारखे अनेक औषधी गुण आहेत.

पचन सुधारते

जेवण झाल्यावर बडीशेप खाल्ल्याने पचनक्रिया (Digestion) सुधारण्यास मदत होते.हे अपचन आणि पोटाच्या समस्यांवर प्रभावी आहे.

डोळ्यांची दृष्टी

जेवणानंतर अर्ध्या तासाने बडीशेप खाणे डोळ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरते.डोळ्यांची दृष्टी वाढवण्यासाठी याचा उपयोग होतो.

सर्दी आणि कफमध्ये आराम

दररोज बडीशेप खाल्ल्याने सर्दी-खोकला आणि कफ (Phlegm) यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो.हे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते.

अनियमित पीरिअड्स

ज्या स्त्रियांना पीरिअड्स अनियमित (Irregular Periods) येतात, त्यांच्यासाठी बडीशेप खाणे खूप फायदेशीर ठरू शकते.यामुळे पीरिअड्समध्ये नियमितता येण्यास मदत होते.

जळजळ (Acidity)

ज्यांना सतत छातीत जळजळ (Acidity/Heartburn) जाणवते, त्यांनी बडीशेपचे सेवन करावे.यामुळे जळजळ कमी होऊन त्वरित आराम मिळतो.

कॅन्सरचा धोका कमी

बडीशेपमध्ये अँटी-कॅन्सर (Anti-Cancer) सारखे महत्त्वपूर्ण गुणधर्म असतात.हे पेशींच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून कॅन्सरच्या धोक्यापासून शरीराला दूर ठेवते.

ब्लड प्रेशर नियंत्रण

बडीशेपमध्ये पोटॅशिअम (Potassium) मुबलक प्रमाणात असते.यामुळे ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

