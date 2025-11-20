थंडीत फिट राहायचंय? या 7 गोष्टी टाळल्या तर वजन वाढणारच नाही!

Aarti Badade

हिवाळ्यात वजन वाढणे

थंडी वाढली की भूक वाढते, व्यायाम कमी होतो आणि गरम-तुपकट पदार्थ खाणं वाढतं, ज्यामुळे वजन एकदम वाढून बसतं.

Sakal

व्यायाम टाळणे

हिवाळ्यात लोक सर्वात मोठी चूक करतात ती म्हणजे व्यायाम टाळणं. यामुळे कॅलरी बर्न होण्याची प्रक्रिया मंदावते.

Sakal

वाढलेला आळस

थंड हवेमुळे आळस वाढतो आणि ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून बसणं जास्त होतं, परिणामी दिवसभरची हालचाल (Activity) कमी होते.

Sakal

पाणी कमी पिणे

थंडीमुळे तहान कमी लागते आणि पाणी पिण्याची सवय आपोआप कमी होते. हे डिहायड्रेशनसह वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरते.

Sakal

गरम आणि गोड पदार्थ

गरम चहा, कॉफी, सूप, भजी, वडे आणि गोड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात, ज्यामुळे नकळत कॅलरीज वाढतात.

Sakal

रात्री उशिरा जेवण

रात्री उशिरा जेवण करणं, दिवसभर हलचल कमी असणं आणि पाणी न पिणं या सगळ्या चुका थंडीत जास्त होतात.

Sakal

वजन नियंत्रणाचे उपाय

हिवाळ्यात वजन वाढू नये म्हणून या चुका टाळा: नियमित हालचाल करा, कोमट पाणी प्या आणि आहारात नियंत्रण ठेवा.

Sakal

हिवाळ्यासाठी परफेक्ट सुपरफूड! मक्याची भाकरी खा अन् मिळवा अनेक फायदे

Makki Roti bhakari Benefits

|

sakal

येथे क्लिक करा