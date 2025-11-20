थंडीत फिट राहायचंय? या 7 गोष्टी टाळल्या तर वजन वाढणारच नाही!

Aarti Badade
थंडी वाढली की भूक वाढते, व्यायाम कमी होतो आणि गरम-तुपकट पदार्थ खाणं वाढतं, ज्यामुळे वजन एकदम वाढून बसतं.
हिवाळ्यात लोक सर्वात मोठी चूक करतात ती म्हणजे व्यायाम टाळणं. यामुळे कॅलरी बर्न होण्याची प्रक्रिया मंदावते.
थंड हवेमुळे आळस वाढतो आणि ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून बसणं जास्त होतं, परिणामी दिवसभरची हालचाल (Activity) कमी होते.
थंडीमुळे तहान कमी लागते आणि पाणी पिण्याची सवय आपोआप कमी होते. हे डिहायड्रेशनसह वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरते.
गरम चहा, कॉफी, सूप, भजी, वडे आणि गोड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात, ज्यामुळे नकळत कॅलरीज वाढतात.
रात्री उशिरा जेवण करणं, दिवसभर हलचल कमी असणं आणि पाणी न पिणं या सगळ्या चुका थंडीत जास्त होतात.
हिवाळ्यात वजन वाढू नये म्हणून या चुका टाळा: नियमित हालचाल करा, कोमट पाणी प्या आणि आहारात नियंत्रण ठेवा.
