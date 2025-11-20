हिवाळ्यासाठी परफेक्ट सुपरफूड! मक्याची भाकरी खा अन् मिळवा अनेक फायदे

Aarti Badade

हिवाळ्यातील मक्याची भाकरी

हिवाळ्यात मक्याची भाकरी (Maize Roti) खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे, कारण ती शरीराला ऊर्जा आणि आवश्यक पोषक तत्वे पुरवते.

फायबरचा स्रोत

मक्याच्या भाकरीमध्ये भरपूर फायबर (Fiber) असते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहते.

वजन नियंत्रणात मदत

फायबरमुळे पोट जास्त काळ भरलेले राहते, ज्यामुळे अतिरिक्त खाणे टाळता येते आणि वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

कोलेस्ट्रॉल कमी

मक्याची भाकरी खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात राहण्यास मदत होते, जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

आवश्यक पोषक तत्वे

यात मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन बी सारखी आवश्यक पोषक तत्वे असतात, जी शरीराच्या कार्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत.

ऊर्जा आणि रोगप्रतिकारशक्ती

हिवाळ्यातील थंडीत शरीराला आवश्यक ऊर्जा (Energy) मक्याच्या भाकरीतून मिळते, तसेच ती रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते.

पोट भरलेले ठेवते

फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने मक्याची भाकरी खाल्ल्यानंतर तुम्हाला जास्त काळ भूक लागत नाही आणि पोट भरलेले राहते.

