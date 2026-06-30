पावसाळ्यात इम्युनिटी वाढवायचीये? मग 'हे' 7 गरमागरम, पौष्टिक सूप्स नक्की प्या!

Anushka Tapshalkar

टोमॅटो-बेसिल सूप

लायकोपीन, व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरपूर असलेलं टोमॅटो-बेसिल सूप रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतं. थंड वातावरणात शरीराला उबही मिळते.

Tomato Basil Soup

|

sakal

मिक्स व्हेजिटेबल सूप

गाजर, मटार, बीन्स, कोबी यांसारख्या भाज्यांनी तयार होणारं हे सूप फायबर, जीवनसत्त्वं आणि खनिजांचा उत्तम स्रोत आहे. पचनासाठीही लाभदायक ठरतं.

Mixed Vegetable Soup

|

sakal

स्वीट कॉर्न सूप

गोडसर चव आणि हलकं पचन यामुळे स्वीट कॉर्न सूप पावसाळ्यात आवडीने खाल्लं जातं. शरीराला ऊर्जा देण्यासही मदत करतं.

Sweet Corn Soup

|

sakal

डाळीचं सूप

प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी समृद्ध डाळीचं सूप पोटभर जेवणाचा उत्तम पर्याय आहे. शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा मिळते.

Lentil Soup

|

sakal

मशरूम सूप

मशरूममधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि खनिजे रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार देतात. क्रीमी टेक्स्चरमुळे हे सूप अधिक स्वादिष्ट वाटतं.

Mushroom Soup

|

sakal

पालक-लसूण सूप

आयर्न, फोलेट आणि व्हिटॅमिन A, C ने समृद्ध. लसूण रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतो.

Spinach Ginger Soup

|

sakal

भोपळ्याचं सूप

बीटा-कॅरोटीन, फायबर आणि व्हिटॅमिन A चा उत्तम स्रोत. पचनासाठी हलकं आणि पावसाळ्यात शरीराला उबदार ठेवणारं.

Pumpkin Soup

|

sakal

मटण खाल्ल्यानंतर दही खाऊ शकतो का?

Is It Safe to Eat Curd After Mutton

|

sakal

आणखी वाचा