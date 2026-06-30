मटण खाल्ल्यानंतर दही खाऊ शकतो का? आयुर्वेद काय सांगतं?

Anushka Tapshalkar
नाशिकमध्ये मटणाच्या जेवणानंतर दही खाऊन विषबाधा झाल्याने पत्नीचा मृत्यू झाला असून पतीची प्रकृती गंभीर आहे. यामुळे मटणानंतर दही खावं की नाही हा प्रश्न पडला आहे.
Is It Safe to Eat Curd After Mutton
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मटण खाल्ल्यानंतर दही खाऊ नये, असा समज अनेकांमध्ये आहे. पण यामागे वैज्ञानिक आधार आहे का? आयुर्वेद आणि तज्ज्ञ काय सांगतात, जाणून घ्या.
Is It Safe to Eat Curd After Mutton
sakal
निरोगी व्यक्तींमध्ये मटण खाल्ल्यानंतर दही खाणे सुरक्षित असल्याचे सध्याच्या संशोधनातून दिसून येते. ही जोडी हानिकारक असल्याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
मटण हे चरबीयुक्त आणि प्रथिनांनी समृद्ध असल्याने पचायला वेळ लागतो. त्यासोबत जास्त प्रमाणात दही खाल्ल्यास काहींना जडपणा, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.
sakal
जिवंत प्रोबायोटिक कल्चर असलेले दही आतड्यांच्या आरोग्यास मदत करू शकते. मात्र ते मटण लगेच पचवते, असा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Curd Health Benefits
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लॅक्टोज इन्टॉलरन्स असलेल्यांनी
वारंवार अॅसिडिटी किंवा अपचनाचा त्रास असलेल्यांनी
खूप तेलकट किंवा जड जेवणानंतर दही मर्यादित प्रमाणात खावे.
Is It Safe to Eat Curd After Mutton
sakal
Health Benefits of Banyan Tree
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