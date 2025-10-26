जामनगरमधील 'या' 7 शहरांना नक्की एक्सप्लोअर करा

पुजा बोनकिले

आकाश अंबानी आणि ईशा अंबानी

आकाश अंबानी आणि ईशा अंबानी यांच्या जामनगरमधील वाढदिवसाच्या पार्टीमुळे गुजरातमधील जामनगर पर्यटकांसाठी भेटीस आले आहे.

जामनगर

तुम्हीही गुजरातला जाण्याचा विचार करत असाल तर जामनगरमधील पुढील ठिकाणांना नक्की भेट देऊ शकता.

लखोटा तलाव

रणमल (लाखोटा) तलावाच्या अगदी मध्यभागी एक आकर्षक बेट किल्ला आहे, जो १९ व्या शतकाच्या मध्यात जाम श्री रणमलजी यांनी "जल दुर्गा" (पाण्याचा किल्ला) म्हणून सुरू केला होता. आज येथे लखोटा संग्रहालय आहे, ज्याच्या गॅलरीमध्ये या प्रदेशातील राजेशाही आणि गावातील भूतकाळातील शिल्पकला, शस्त्रे, मातीची भांडी आणि कुतूहल आहेत. जामनगरमधील हे प्रसिद्ध ठिकाण आहे.

बाळा हनुमान मंदिर

तलावाच्या आग्नेय काठावर असलेल्या या साध्या मंदिराचे जगप्रसिद्ध वेगळेपण आहे. या मंदिराला नक्की भेट द्या.

सागरी राष्ट्रीय उद्यान

कच्छच्या आखातात भारताचे पहिले सागरी अभयारण्य (१९८०) आणि राष्ट्रीय उद्यान (१९८२) उघडले, जामनगर हे त्याचे व्यावहारिक प्रवेशद्वार होते. नारा रीफवर कमी भरतीच्या वेळी, समुद्रतळ एक जिवंत फील्ड मार्गदर्शक बनते.

खिजाडिया 

शहराबाहेर, गोड्या पाण्यातील तलाव आणि खाऱ्या दलदलींचा हा पाणथळ प्रदेश हजारोंच्या संख्येने हिवाळ्यातील स्थलांतरितांना आकर्षित करतो - पेलिकन, फ्लेमिंगो, बदके, वाडर आणि नशिबाने काळ्या मानेचे करकोचे. खिजाडियाला जागतिक पाणथळ दिन (२ फेब्रुवारी) २०२२ रोजी रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले, ज्यामुळे त्याचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित झाले. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळात पक्ष्यांचे शिखर असते; दुर्बिणी आणि संयमाने लवकर जा.

दरबारगड पॅलेस

१५४० पासून जाम साहिबांचे मूळ राजेशाही निवासस्थान टप्प्याटप्प्याने वाढले, ज्यामध्ये राजपूत आणि युरोपीय संस्कृतींचा मिलाफ झाला. भूकंप आणि काळाने त्यांचे नुकसान केले असले तरी, दरबारगडभोवतीचे जुने शहर अजूनही गजबजलेले आहे - आर्केड मार्केट फ्रंट, कोरीवकाम केलेले दर्शनी भाग आणि बांधणी कापडांनी समृद्ध गल्ल्यांसह. वास्तुकला, लोक-निरीक्षण आणि नाश्त्यासाठी भटकंती; शहराची कहाणी पहिल्यांदाच आकाराला आली ती याच ठिकाणी आहे.

बोहरा हाजिरा

ऊदी बोहरा समुदायाशी संबंधित एक शांत पांढऱ्या संगमरवरी समाधी, बोहरा हाजिरा हे रंगमती आणि नागमतीच्या संगमाजवळ आहे. त्याचे थंड अरबी तपशील आणि हवेशीर अंगण गर्दीतून शांत, प्रतिबिंबित करणारा विराम देतात. सभ्य कपडे घाला आणि लक्षात ठेवा की प्रवेशासाठी साइट व्यवस्थापनाची पूर्व परवानगी आवश्यक असू शकते.

बेदी पोर्ट

रेल्वे स्टेशनपासून आठ किलोमीटर अंतरावर, बेदी बंदराकडे जाताना तुम्हाला मिठागरांच्या आणि ढीगांनी भरलेल्या, चमकणाऱ्या ढिगाऱ्यांजवळून जावे लागते - एक औद्योगिक लँडस्केप ज्याचे स्वतःचे खडकाळ सौंदर्य आहे. जेव्हा प्रकाश मासेमारीच्या बोटींना आणि विस्तीर्ण भरती-ओहोटीच्या सपाट प्रदेशांना पकडतो तेव्हा सुवर्णकाळाची वेळ करा; जामनगर हे आतील राजवाडे आणि प्रार्थनागृहांपेक्षा खूप वेगळे आहे.

