गरुड पक्षी कोणत्या 7 गोष्टी न चुकता करतो?

Aarti Badade
तो इतर पक्ष्यांपासून वेगळा राहून आकाशात अशी उंच भरारी घेतो, जिथे पोहोचणे इतरांसाठी कठीण असते.
eagle qualities
Sakal
दूरवरूनच धोका आणि संधी ओळखण्याची त्याची तीक्ष्ण दृष्टी आपल्याला दूरदृष्टी ठेवण्याचा संदेश देते.
eagle qualities
Sakal
इतर पक्षी वादळापासून आसरा घेत असताना गरुड त्याच वादळाच्या जोराचा उपयोग करून आणखी उंच झेप घेतो.
eagle qualities
Sakal
स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून तो स्वतःचे भक्ष मिळवतो आणि इतरांवर अवलंबून राहत नाही.
eagle qualities
Sakal
योग्य जोडीदारावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची क्षमता आणि साथ तपासण्याचा गुण गरुडाकडून शिकण्यासारखा आहे.
eagle qualities
Sakal
तो आपल्या पिलांना आव्हानांचा सामना करण्यास शिकवतो आणि फुकटच्या आधाराची सवय लावत नाही.
eagle qualities
Sakal
ताकद कमी झाल्यावर स्वतःला सावरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून तो नव्या जोमाने आकाशात झेप घेतो आणि आत्मनिर्भरतेचा संदेश देतो.
eagle qualities
Sakal
stomach cancer
Sakal